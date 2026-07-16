“Maremma Archeofilm”: il programma della seconda giornata

Grosseto. Dalle scelte alimentari dell’umanità ai riti dell’aldilà.

Venerdì 17 luglio “Maremma Archeofilm” si sposta sul terreno dell’antropologia e della storia delle culture.

Il programma

“Vegetariani, la grande odissea” (regia di Martin Blanchard) racconta l’evoluzione di una pratica spesso considerata moderna, ma che affonda le proprie radici in tradizioni millenarie. Dai filosofi dell’antichità alle comunità religiose orientali, fino ai movimenti contemporanei, il documentario ripercorre una storia poco conosciuta che interroga il rapporto tra uomo, natura e alimentazione.

A seguire il pubblico potrà dialogare con Leonardo Romanelli, critico enogastronomico e divulgatore noto al grande pubblico, per approfondire il tema del cibo come elemento culturale e identitario.

La serata si conclude con “Ngaben – Il lungo sonno”, intenso racconto dedicato al rito funebre balinese, diretto da Massimo Brega. Attraverso la storia di Kadek e della sua famiglia, il documentario accompagna gli spettatori in un percorso spirituale fatto di preparativi, processioni, offerte e cerimonie che culminano nella cremazione e nel ritorno dell’anima agli antenati. Un viaggio nella concezione della morte come trasformazione e rinascita.

Seconda giornata anche per il laboratorio “ArcheoKids” (dalle 10.30 alle 12.30), proposto e organizzato dal Museo archeologico e d’arte della Maremma, come novità assoluta 2026: un programma gratuito di attività didattiche ed educative ideate per avvicinare i più giovani al patrimonio culturale archeologico. I laboratori, rivolti ai ragazzi dai 6 ai 12 anni, si ispireranno alle proiezioni in programma offrendo esperienze pratiche, creative e coinvolgenti che consentiranno ai partecipanti di scoprire il passato attraverso il gioco e la sperimentazione.

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria chiamando lo 0564.488752 o scrivendo a accoglienzamaam@gmail.com

L’iniziativa, organizzata da Firenze Archeofilm, Archeologia Viva (Giunti Editore), Associazione M.Arte, Museo archeologico e d’arte della Maremma e Comune di Grosseto, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Visit Tuscany, in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura, propone dal 16 al 18 luglio una selezione internazionale di documentari provenienti da Italia, Francia, Cina e Indonesia, accompagnati da incontri con studiosi, esperti e protagonisti del mondo della cultura. Come da tradizione, il pubblico sarà chiamato a votare il proprio film preferito, contribuendo all’assegnazione del “Premio Maremma Archeofilm 2026”.

Ogni appuntamento sarà accompagnato da una degustazione di vini offerta da La Selva, per unire il piacere della scoperta culturale alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Informazioni: Museo archeologico e d’arte della Maremma, tel. 0564.488752

In caso di maltempo il festival si svolgerà al Museo di storia naturale (Strada Corsini 5, Grosseto).

Programma completo: https://www.firenzearcheofilm.it/grosseto/

Selezione filmati e archivio cinematografico: Firenze Archeofilm