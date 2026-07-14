Ecco il Festival del teatro antico di Roselle: il programma degli spettacoli

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Grosseto. Al via la prima edizione del Festival del teatro antico di Roselle, in programma dal 31 luglio al 14 agosto nello scenario dell’anfiteatro romano di Roselle.
Per due settimane il teatro torna a vivere tra le antiche pietre del sito archeologico con un ricco cartellone che unisce grandi classici della tradizione, con nomi del teatro italiano, nuove drammaturgie, spettacoli itineranti, eventi per famiglie e appuntamenti dedicati a tutte le età.
Il Festival nasce da un progetto di Confine Zero, realizzato in collaborazione con la Rete dei Teatri di Pietra e il Parco archeologico della Maremma, con il sostegno del Comune di Grosseto e della Provincia di Grosseto.
“Un sentito ringraziamento va ai nostri sponsor – si legge una nota di Confine Zero – Hotel Nuova Grosseto, Coop Unicoop Etruria, Cantina Poggio Argentiera e Ansa Arredamenti, che hanno scelto di sostenere questa nuova iniziativa culturale”.
Il programma
31 luglio – Inaugurazione del Festival (ingresso gratuito) con presentazione, letture a cura di Confine Zero e degustazione dei vini della cantina Poggio Argentiera.
3 e 4 agosto – “Rane” di Aristofane.
5 agosto – “Medea” di Euripide.
6 agosto – “Il Tesoro di Roselle”, spettacolo itinerante per famiglie.
7 agosto – “Odisseo Superstar”.
8 agosto – “Del labirinto e altre storie”.
11 agosto – “C’era una volta Carlo Fruttero”, spettacolo itinerante site specific.
12 agosto – “Ulisse racconta Ulisse”.
13 agosto – “Donne di guerra – Le Troiane”.
14 agosto – “Nuvole” di Aristofane.
Orari
Spettacoli serali: ore 21.00
Eventi pomeridiani: ore 18.00 nelle giornate del 31 luglio, 6 e 11 agosto.
Si consiglia di presentarsi 15 minuti prima dell’inizio per agevolare l’accesso.
Costi degli spettacoli serali
16 euro intero
12 euro ridotto (under 26)
8 euro bambini (under 10)
Costi degli spettacoli pomeridiani
14 euro intero
10 euro ridotto (under 26)
8 euro bambini (under 10)
Per informazioni e prenotazioni: cell. 331.7480392, e-mail confinezero@gmail.com