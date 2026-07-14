Museo del buttero e delle tradizioni popolari: al via i lavori del Comune

Alberese (Grosseto). Sono iniziati gli interventi per la realizzazione del Museo del buttero e delle tradizioni popolari (Mu.Bu.Tra.) nell’ex scuola di piazza del Combattente ad Alberese. L’intervento, del valore di oltre 600mila euro, prevede il recupero dell’edificio storico e la realizzazione di un percorso museale innovativo, con spazi espositivi, installazioni multimediali e tecnologie immersive, dedicato alla valorizzazione della storia dei butteri e delle tradizioni popolari della Maremma.
“Con l’avvio dei lavori diamo concretezza a un progetto atteso che restituirà alla comunità un luogo simbolico, trasformandolo in un museo moderno e fortemente identitario. Il Mu.Bu.Tra. sarà un punto di riferimento per la valorizzazione della cultura maremmana e un nuovo elemento di attrazione per Alberese e per tutto il territorio”, dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti.
“Questo intervento rappresenta un importante tassello nel percorso di recupero del patrimonio pubblico. Restituiamo nuova vita a un edificio storico attraverso un’opera che coniuga qualità, innovazione e valorizzazione del territorio, mettendo al centro la nostra identità e le nostre tradizioni”, aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi.
1 commento
Nulla in contrario riguardo i musei in genere, ma ritengo che questa struttura (ex scuola Alberese) poteva essere meglio sfruttata se si restituiva ristrutturata alla comunità di Alberese riunendoci locali x l’utilità pubblica di noi abitanti e cioè ufficio postale, ambulatorio medico, stanza ricreativa x giovani ed anziani, bagni pubblici mancanti in paese, biblioteca, farmacia. Purtroppo non vengono mai abbastanza prese in considerazione le esigenze reali del nostro vivere quotidiano. Aggiungo inoltre la necessità impellente di rifacimento manto stradale e marciapiedi in diverse zone di Alberese… ad esempio in P.zza del Marinaio chiediamo da anni un intervento che x mancanza di soldi, ci dite, non viene mai fatto… Termino la mia lunga considerazione, che tanto sono certa verrà cestinata, sostenendo che a mio parere e di molti il luogo migliore x il museo del butterò poteva essere quello di Spergolaia.