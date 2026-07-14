Nuove linee guida per il rinnovo delle concessioni ambulanti: Confesercenti organizza un webinar

Grosseto. Si terrà giovedì 16 luglio, alle 14.30, in modalità online, il nuovo webinar organizzato da Confesercenti sulle linee guida che rinnovano le concessioni ambulanti.

Un appuntamento pensato per fare chiarezza su un percorso normativo che sta per giungere a conclusione e che definirà le regole di accesso ai posteggi nei mercati.

«Siamo alla fine di un percorso, durato troppi anni a dirla tutta, ma che comunque ha portato alla definizione dei principi e presupposti sui quali verranno fatti i bandi per i posteggi nei mercati», dichiara Marco Di Giacopo per Anva Confesercenti.

L’associazione ha scelto di aprire l’iniziativa a tutti gli operatori del settore, senza distinzioni. «Per la nostra associazione è prioritario che tutti gli ambulanti abbiano chiare le nuove regole che gestiranno il loro ingresso in mercati e fiere, per questo abbiamo garantito il libero accesso al webinar anche a non tesserati – prosegue Di Giacopo –. Dopodiché siamo come sempre a disposizione per domande, pratiche e tutela sindacale».

L’invito a partecipare arriva anche dai vertici associativi. «Invito tutti i colleghi a partecipare, vista anche la semplicità di collegarsi in videocall – conclude il presidente di Anva Simone Zippilli –. Di fatto questa è la strada da percorrere e bisogna farlo nel migliore dei modi, tutelando le imprese ambulanti ed i nostri mercati».

Per informazioni e per ricevere il link di collegamento è possibile contattare gli uffici di Confesercenti.