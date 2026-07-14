Scavo aperto alla cattedrale medievale: visita guidata nel Parco archeologico

Grosseto. Serata speciale, venerdì 17 luglio, al Parco archeologico di Roselle, in occasione del “Venerdì dell’Archeologia”.

L’équipe di ricerca guidata dal professor Alessandro Sebastiani, dell’Università di Buffalo, spiegherà infatti sul campo ai visitatori le nuove scoperte scientifiche condotte in quest’ultimo mese.

Il progetto di scavo in concessione all’Università di Buffalo per il 2026 nel Parco archeologico di Roselle, condotto dal professor Sebastiani, si colloca nel quartiere sviluppatosi attorno alla cattedrale medievale e nell’area cimiteriale ad essa connessa. L’area è caratterizzata dai resti monumentali del complesso delle terme adrianee, successivamente trasformate in cattedrale, e dal sepolcreto che si sviluppò intorno all’edificio ecclesiastico.

La visita

Durante la visita, prevista dalle 19.15, sarà offerto un buffet dalla direzione dei Parchi archeologici della Maremma. A seguire, sarà condotta una visita in notturna accompagnata al sito a cura del personale del Ministero della Cultura.

Visita e buffet compresi nel costo del biglietto: 4 euro intero e 2 euro ridotto. Per ragioni di sicurezza sullo scavo, è previsto un numero massimo di partecipanti alla visita, disponibile anche in inglese. Consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: e-mail pa-maremma.parcoroselle@cultura.gov.it, tel +39.0564.402403 o 331.6194577.