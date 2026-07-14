Colonne sonore e omaggio a Robin Williams: al Molino Hub tra cinema e parole

Grosseto. Si chiude domani la rassegna cinematografica di Grosseto curata da Chiasso Pop dedicata all’indimenticabile Robin Williams.

Mercoledì 15 luglio, il Molino Hub, lo spazio multiculturale gestito da Clan e Kansassiti su concessione dell’Istituzione Le Mura, ospiterà una serata speciale che unisce approfondimento culturale, convivialità e grande cinema, pensata per celebrare due giganti del grande schermo.

Il programma

Si inizia alle 19 con un focus speciale sulla musica da film. Insieme all’insegnante Jamil Zidan, il pubblico sarà guidato in un viaggio dietro le quinte delle leggendarie colonne sonore firmate dal premio Oscar John Williams, scoprendo come le sue note abbiano plasmato l’immaginario collettivo di intere generazioni.

Jamil Zidan è un percussionista e batterista romano. Ha conseguito con il massimo dei voti il diploma accademico di II livello in strumenti a percussione e si è perfezionato all’Accademia Chigiana di Siena. Ha collaborato con diverse realtà musicali, tra le quali l’Orchestra regionale della Toscana, l’Orchestra sinfonica abruzzese, l’Orchestra notturna clandestina, l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, l’ensemble di percussioni Ars Ludi e il Chigiana Percussion Ensemble. Ha inoltre partecipato a diversi festival, tra cui il Chigiana Summer Fest, il Ravenna Festival, Nuova Consonanza e il Maggio musicale fiorentino. Attualmente è docente di strumenti a percussione e di laboratorio di musica d’insieme al Liceo musicale del Polo Bianciardi di Grosseto.

Dalle 21, spazio al divertimento con l’attesissimo quiz sul cinema targato Chiasso Pop. Dopo aver premiato i vincitori della sfida, i riflettori si accenderanno sulla proiezione di “Hook – Capitan Uncino”, la magica rivisitazione della favola di Peter Pan diretta da Steven Spielberg, con uno straordinario Robin Williams nei panni di un Peter Pan ormai adulto.

Un’occasione unica per salutare una rassegna che ha saputo emozionare e unire la community locale sotto il segno del grande cinema. L’ingresso è aperto a tutti gli appassionati e a chiunque voglia vivere una serata estiva all’insegna della cultura e del divertimento. Ingresso con tessera Clan o Kansassiti, che si può sottoscrivere direttamente sul posto (5 euro).