La notte sicura ha un nuovo simbolo: arriva nei locali la vetrofania “Qui si balla in sicurezza”

Grosseto. Tra un luogo dove si balla e un vero locale da ballo c’è una differenza che spesso il pubblico non vede. Non è la musica, non sono le luci e nemmeno il Dj. È la sicurezza.

Dietro una serata di divertimento ci sono autorizzazioni, verifiche tecniche, controlli sulle capienze, impianti antincendio, vie di fuga, piani di emergenza, personale dedicato e una lunga serie di prescrizioni che fanno dei locali da ballo autorizzati una delle realtà più regolamentate del mondo dell’intrattenimento.

Per rendere ancora più visibile questo impegno nasce “Qui si balla in sicurezza”, il progetto promosso dal Silb-Fipe Confcommercio a livello nazionale. In questi giorni le vetrofanie della campagna arriveranno anche in provincia di Grosseto e saranno distribuite ai locali associati al Silb Confcommercio Grosseto.

La vetrofania

La vetrofania rappresenta un segno distintivo, scelto volontariamente dagli imprenditori che aderiscono all’iniziativa per comunicare al pubblico il proprio impegno verso un divertimento sicuro, responsabile e di qualità. Un simbolo che racconta il valore di un’impresa che opera come locale da ballo autorizzato, nel rispetto delle normative che disciplinano il settore e degli standard di sicurezza previsti per questo tipo di attività.

L’iniziativa assume un significato ancora più importante in un periodo in cui continuano a registrarsi eventi danzanti organizzati in contesti non autorizzati oppure attività che, pur proponendo il ballo, non sono locali da ballo e non sono quindi tenute a rispettare gli stessi requisiti previsti per questa particolare tipologia di pubblico spettacolo. Una situazione che il Silb Confcommercio Grosseto segue da tempo con grande attenzione, anche attraverso il dialogo con le istituzioni e le forze dell’ordine e, quando necessario, con segnalazioni finalizzate a contrastare l’abusivismo e a tutelare sia le imprese che operano correttamente sia la sicurezza delle persone.

Per il Silb, infatti, il divertimento è una cosa serissima. Un principio che l’associazione porta avanti da anni promuovendo formazione, confronto e sensibilizzazione, come dimostra anche il convegno “Sicuri di divertirsi” organizzato nei mesi scorsi a Grosseto. Un percorso nato dalla convinzione che tragedie come quella di Crans-Montana non possano essere dimenticate e debbano continuare a rappresentare un monito per tutto il settore: la sicurezza non è un adempimento burocratico, ma la condizione indispensabile perché una serata di svago sia davvero tale.

«Questa vetrofania non è un semplice adesivo da esporre all’ingresso – afferma Danilo Ceccarelli, presidente provinciale del Silb Confcommercio Grosseto e componente del consiglio direttivo nazionale del Silb –. È il simbolo di un modo di fare impresa. Dietro un locale da ballo autorizzato ci sono verifiche sulla sicurezza, controlli sulle capienze, impianti certificati, vie di fuga, piani di emergenza, personale dedicato e investimenti continui. Sono aspetti che il cliente spesso non vede, ma che fanno la differenza. Con questa iniziativa vogliamo rendere visibile proprio questo impegno quotidiano. La vetrofania non serve a dire che chi non ce l’ha non è in regola: serve a raccontare che i nostri associati hanno scelto di aderire pubblicamente a un progetto nazionale che mette sicurezza, legalità e responsabilità al centro della propria identità. Purtroppo assistiamo ancora troppo spesso a eventi danzanti organizzati senza le necessarie autorizzazioni o in contesti che non possiedono gli standard richiesti ai locali da ballo. Continueremo a contrastare queste situazioni con determinazione, perché la tutela delle persone viene prima di tutto».

Silb Confcommercio Grosseto rappresenta oggi la quasi totalità delle imprese del mondo della notte della provincia, da Follonica all’Argentario. Una rappresentanza cresciuta costantemente negli ultimi anni, che conferma il ruolo dell’associazione come interlocutore di riferimento per le istituzioni e per tutti i temi legati alla sicurezza, alla legalità e alla valorizzazione dell’intrattenimento notturno.

«Il lavoro che il Silb Confcommercio sta portando avanti è motivo di grande soddisfazione per tutta l’associazione – dichiarano il presidente di Confcommercio Grosseto Giulio Gennari e il direttore Gabriella Orlando –. I locali da ballo rappresentano una componente fondamentale dell’offerta turistica della Maremma e contribuiscono in maniera significativa all’attrattività del nostro territorio. Sapere che dietro queste imprese c’è un’associazione forte, unita e impegnata quotidianamente nella promozione della sicurezza significa offrire una garanzia in più a cittadini, famiglie e turisti. La vetrofania “Qui si balla in sicurezza” rende visibile un impegno che i nostri imprenditori portano avanti ogni giorno con professionalità, responsabilità e passione: un valore aggiunto per tutto il territorio e per l’immagine della nostra provincia.»