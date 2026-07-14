Cultura, spettacoli e tradizioni: una settimana ricca di eventi in paese e nelle frazioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Una settimana ricca di appuntamenti nel cartellone estivo di Castiglione della Pescaia.

Il programma

Mercoledì 15 luglio saranno i più piccoli i protagonisti con un nuovo appuntamento di “Estate in famiglia”, il calendario di iniziative promosso dal Centro commerciale naturale (Ccn) di Castiglione della Pescaia. Dalle 21.00, il giardino della biblioteca si trasformerà in un’isola dei pirati con “Pirati Night”, una serata tra trucco a tema, bende, cappelli, mappe misteriose e una divertente caccia al tesoro pensata per coinvolgere bambini e famiglie in un’avventura all’aria aperta.

Sempre alle 21,00, in piazza Solti, spazio alla musica con il concerto della Filarmonica “Giacomo Puccini” di Follonica, storica formazione bandistica diretta dal maestro Giancarlo Gorelli, che proporrà un repertorio capace di spaziare dalla musica tradizionale ai grandi classici.

Giovedì 16 luglio Castiglione della Pescaia vivrà una giornata interamente dedicata allo sport e al benessere con la “Fitness Night”. Nel pomeriggio, piazzale Maristella ospiterà dimostrazioni sportive, tornei e attività aperte a cittadini e turisti di tutte le età, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e la pratica sportiva. Dalle 21.00 il centro storico si animerà con la notte a tema sport, tra musica live, animazione e negozi aperti.

Nella giornata di giovedì tornano anche gli appuntamenti di “Tirli da vivere”, il programma di esperienze pensato per far scoprire il territorio attraverso attività autentiche a contatto con la natura, tradizioni locali e pratiche di benessere. Escursioni nel bosco, esperienze sensoriali immersive nel mondo delle api, laboratori creativi, dedicati a residenti e visitatori che desiderano vivere la Maremma in modo lento e consapevole.

Per gli appassionati d’arte, il giardino Viaggio di Ritorno, il suggestivo parco d’arte contemporanea ideato dal bioarchitetto Rodolfo Lacquaniti, ospiterà dalle 20.15, “Cacciatori di Stelle”, una visita guidata in notturna che culminerà con l’osservazione della volta celeste insieme all’Associazione Maremma studi astronomici (Amsa) dell’osservatorio di Roselle.

Ricca di appuntamenti la giornata di venerdì 17 luglio.

Alle 11.00 il MuVet – Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia propone una visita guidata alla mostra “Un mecenate e i suoi tesori. Dalla collezione di Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona”, accompagnati dalle archeologhe del museo. L’iniziativa, inserita nel calendario regionale de “Le Notti dell’Archeologia”, prevede la visita gratuita con ingresso al museo a tariffa ridotta.

In piazza Orto del Lilli, a Castiglione della Pescaia, farà tappa il mercatino Ars Manualis, organizzato da Confartigianato, dove artigiani e maestri del made in Italy esporranno creazioni realizzate interamente a mano. Tra i banchi sarà possibile trovare oggetti di artigianato artistico, ceramiche, lavorazioni in legno e pelle, gioielli, tessuti, complementi d’arredo e tante idee regalo.

Nel pomeriggio, alle 18.30, nella sala del Consiglio comunale, sarà inaugurata la mostra dedicata ai 70 anni del Palio marinaro, un’esposizione che ripercorre la storia della manifestazione attraverso fotografie, documenti e cimeli, raccontando il profondo legame tra Castiglione della Pescaia e il suo mare.

Alle 19.00, nella riserva naturale della Diaccia Botrona, prenderà il via “Tramonto all’Isola Clodia”, una visita guidata con mini trekking organizzata nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo Ricrea It-Fr, occasione per scoprire uno degli ambienti naturalistici più preziosi della Maremma al calare del sole.

Sempre alle 19.00, il MuVet inaugurerà la mostra “Oro, argento e… Truschi” dell’artista Tiziana Pisano, un percorso espositivo che mette in dialogo arte contemporanea e civiltà etrusca. La pittura di Tiziana Pisano incontra l’anima etrusca della Maremma in un percorso espositivo che reinterpreta l’eredità di una civiltà antica attraverso uno sguardo contemporaneo. Le opere, ispirate a reperti, metalli preziosi, ornamenti e simboli etruschi, trasformano la memoria storica in una nuova visione artistica. Al centro della ricerca emerge l’oro, non solo come emblema di ricchezza, ma come simbolo di evoluzione spirituale e di connessione tra il mondo terreno e quello divino. Saranno presenti l’artista e Simona Rafanelli, direttrice scientifica del MuVet. La mostra resterà visitabile, negli orari di apertura del museo, fino a giovedì 30 luglio. Per l’occasione il Museo resterà aperto e con ingresso libero fino alle 21.00.

A Punta Ala, alle 19.00, presso il Pagoda Gallia Palace, è in programma l’incontro “La Storia siamo noi Live” con Giovanni Minoli. Il celebre giornalista e autore televisivo, ideatore dello storico programma Rai dedicato alla divulgazione storica, accompagnerà il pubblico in un racconto dal vivo dedicato ai grandi eventi che hanno segnato il Novecento e la storia contemporanea. L’ingresso è libero.

Alle 21:00 il Belvedere dello Sparviero di Punta Ala ospiterà il Cinema sotto le stelle, con la proiezione del film d’animazione “Shark Tale”, divertente avventura dedicata a tutta la famiglia. È la storia di Oscar, un pesciolino che lavora in un autolavaggio per balene, che racconta di aver ucciso uno squalo per passare da eroe, la bugia però gli si ritorce contro.

La serata di venerdì si conclude a Castiglione della Pescaia con “Una lunga storia… senza fine”, uno spettacolo di teatro-canzone a cura del Lions Club Salebrum, con Paolo Tenerini (voce e chitarra) e Daniele Sgherri (illustrazione musicale). Lo spettacolo, che si svolgerà nella cornice di piazzale Maristella, avrà inizio alle 21.30, e sarà preceduto alle 21.00 dall’esibizione di tango argentino con il maestro Maurizio Ginanneschi della scuola Odissea 2001.

Per tutto il fine settimana, da venerdì a domenica, alle 18.00 sarà inoltre possibile partecipare alle visite guidate del giardino Viaggio di Ritorno. Gli appassionati di arte potranno ammirare le bellezze del parco del bio architetto Rodolfo Lacquaniti, un luogo di sogno e di contemplazione.

Sabato 18 luglio sarà il giorno del 47° Palio marinaro giovanile. Alle 19.00 il porto canale ospiterà la competizione che vedrà sfidarsi i giovani vogatori dei rioni cittadini, in una manifestazione che rappresenta il futuro di una tradizione lunga settant’anni e profondamente radicata nell’identità marinara castiglionese.

Sempre sabato, alle 21.00, il Belvedere dello Sparviero di Punta Ala inaugurerà il festival “Sinfonie d’estate” con il concerto dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, diretta da Alessandro Tirotta, con Andrea Molteni al pianoforte. Il programma sarà dedicato alle musiche di Ludwig van Beethoven e aprirà una rassegna che accompagnerà il pubblico fino a settembre con sei appuntamenti dedicati alla grande musica classica.

Alle 21.30 il Torrione di Buriano farà invece da suggestiva cornice alla commedia brillante “Gli scherzi dell’amore e del caso”, interpretata da Giacomo Moscato. Lo spettacolo racconta con ironia e ritmo serrato l’incontro-scontro tra quattro personaggi dalle opposte visioni dell’amore, del matrimonio e della vita di coppia.

Sabato, dalle 18.30 alle 23.30, piazzale Maristella ospiterà una serata di gioco libero organizzata dall’Asd Mattoallaprossima, associazione impegnata nella promozione del gioco degli scacchi come strumento di aggregazione, inclusione e crescita personale. Nella cornice del lungomare saranno allestiti tavoli da gioco aperti a tutti, dove appassionati, principianti e semplici curiosi potranno cimentarsi in partite libere, senza necessità di iscrizione. Sarà l’occasione per trascorrere una piacevole serata all’aria aperta, tra strategia, confronto e socialità, con il mare di Castiglione della Pescaia a fare da suggestivo sfondo.

Sabato e domenica anche Tirli sarà protagonista, con il tradizionale rtorneo di Palla-Eh!, storico gioco popolare della Maremma che, a partire dalle 14.00 in piazza del Popolo, vedrà sfidarsi le squadre locali in una manifestazione che unisce sport, folklore e identità territoriale.

Domenica 19 luglio, alle 19.00, il porto canale di Castiglione della Pescaia ospiterà il 27° Palio marinaro femminile, appuntamento che conclude il fine settimana dedicato alle storiche gare remiere di Castiglione della Pescaia. Un evento che, insieme al Palio giovanile, rappresenta uno dei simboli più autentici della comunità castiglionese e del suo indissolubile legame con il mare.