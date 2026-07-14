Home Colline Metallifere“’70 a 360°”: una serata dedicata ai successi degli anni Settanta
Colline MetallifereCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Colline MetallifereCultura e Spettacoli Grosseto

“’70 a 360°”: una serata dedicata ai successi degli anni Settanta

Giovedì 16 luglio alle 21.30 il concerto ad ingresso gratuito

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 28 views

Scarlino (Grosseto). La musica degli anni Settanta torna protagonista con “’70 a 360°”, il concerto che andrà in scena giovedì 16 luglio alle 21.30 in piazza Dani, al Puntone di Scarlino.

L’iniziativa, a ingresso libero, organizzata da Dream Solutions, è proposta dall’associazione musicale Castiglione della Pescaia insieme al gruppo vocale “Voci fuori dal coro” e porterà sul palco un omaggio ai grandi successi della musica italiana e internazionale che hanno segnato un’intera generazione.

Ideato e diretto da Silvia Dolfi, lo spettacolo vedrà la partecipazione di sedici interpreti che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale tra le canzoni più amate degli anni Settanta, con uno spettacolo coinvolgente pensato per tutte le età.

«La musica ha la capacità di unire le persone e di far rivivere ricordi ed emozioni. Siamo felici di ospitare a Scarlino uno spettacolo che rende omaggio a un decennio che ha lasciato un segno importante nella storia della musica e che saprà coinvolgere il pubblico in una serata di qualità», dichiarano l’assessore Giorgio Maestrini e la consigliera comunale Elisa Fabbretti.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Torna “Maremma Archeofilm”: tre giorni di cinema gratuito...

“Le regole infrante” e “Malamore e altro”: i...

I sindaci Pieraccini e Verruzzi nel direttivo del...

A Roccastrada una settimana ricca di eventi: dalle...

Dilettando con Avis conquista l’Italia e il mondo:...

Futuro dei lavoratori: le strutture aziendali Femca del...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: