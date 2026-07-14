“’70 a 360°”: una serata dedicata ai successi degli anni Settanta

Scarlino (Grosseto). La musica degli anni Settanta torna protagonista con “’70 a 360°”, il concerto che andrà in scena giovedì 16 luglio alle 21.30 in piazza Dani, al Puntone di Scarlino.

L’iniziativa, a ingresso libero, organizzata da Dream Solutions, è proposta dall’associazione musicale Castiglione della Pescaia insieme al gruppo vocale “Voci fuori dal coro” e porterà sul palco un omaggio ai grandi successi della musica italiana e internazionale che hanno segnato un’intera generazione.

Ideato e diretto da Silvia Dolfi, lo spettacolo vedrà la partecipazione di sedici interpreti che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale tra le canzoni più amate degli anni Settanta, con uno spettacolo coinvolgente pensato per tutte le età.

«La musica ha la capacità di unire le persone e di far rivivere ricordi ed emozioni. Siamo felici di ospitare a Scarlino uno spettacolo che rende omaggio a un decennio che ha lasciato un segno importante nella storia della musica e che saprà coinvolgere il pubblico in una serata di qualità», dichiarano l’assessore Giorgio Maestrini e la consigliera comunale Elisa Fabbretti.