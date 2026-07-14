Trasparenza amministrativa, Forza Italia: “Il Comune torna ad essere una casa di vetro”

Follonica (Grosseto). Per Forza Italia “la trasparenza amministrativa non è mai stata uno slogan, ma un principio fondamentale dell’azione politica e amministrativa. Per questo accogliamo con soddisfazione l’importante lavoro che la maggioranza e l’assessore delegato stanno portando avanti insieme agli uffici comunali per rafforzare la trasparenza amministrativa e rendere nuovamente accessibili e facilmente consultabili gli atti pubblici”.

“Negli anni passati, prima del restyling del sito istituzionale realizzato con fondi Pnrr, il portale del Comune di Follonica consentiva una consultazione più semplice e immediata di delibere di Consiglio comunale, delibere di Giunta e determine corredate dai relativi allegati – continua la nota del partito azzurro -. Successivamente, durante l’amministrazione guidata da Andrea Benini, tali funzionalità furono eliminate, rendendo più complesso per cittadini e consiglieri reperire la documentazione amministrativa. Non possiamo inoltre dimenticare che, in quegli anni, diversi consiglieri comunali, tra cui anche esponenti di Forza Italia, furono oggetto di esposti e denunce con la motivazione di effettuare un numero eccessivo di accessi agli atti. Una vicenda che oggi appare ancora più significativa se si considera che gli attuali consiglieri di opposizione esercitano legittimamente lo stesso diritto di controllo e verifica sull’attività amministrativa. Per Forza Italia l’accesso agli atti rappresenta uno strumento essenziale della democrazia e delle prerogative dei consiglieri comunali, che deve essere sempre garantito e mai ostacolato”.

“Oggi, a distanza di due anni dall’insediamento del centrodestra, riteniamo importante dare piena attuazione a un principio cardine della buona amministrazione: garantire ai cittadini la massima accessibilità agli atti pubblici – sottolinea Forza Italia -. Per questo Forza Italia ha portato il tema della trasparenza del sito comunale all’attenzione della maggioranza, trovando piena condivisione da parte di tutte le forze della coalizione. In questo percorso desideriamo riconoscere l’impegno dell’assessore Sandro Marrini, che sta lavorando insieme agli uffici comunali affinché il Comune possa tornare a offrire strumenti chiari, efficienti e facilmente consultabili online. L’obiettivo è semplice: permettere a ogni cittadino di accedere con facilità a delibere, determine e documenti pubblici, senza dover ricorrere inutilmente a richieste di accesso agli atti che finiscono per appesantire il lavoro degli uffici e rallentare l’attività amministrativa”.

“Un Comune moderno deve essere una vera ‘casa di vetro’, dove le informazioni pubbliche siano facilmente reperibili e consultabili da tutti. La trasparenza non si misura nelle dichiarazioni di principio, ma negli strumenti concreti messi a disposizione della comunità – termina il comunicato -. Forza Italia continuerà a sostenere con convinzione questo percorso, affinché Follonica possa diventare un modello di amministrazione aperta, accessibile e vicina ai cittadini”.