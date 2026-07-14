Home Ambiente“Scimmie, Uomini e Dei”: teatro e divulgazione scientifica si incontrano in piazza
AmbienteAmbiente GrossetoAmiata

“Scimmie, Uomini e Dei”: teatro e divulgazione scientifica si incontrano in piazza

Giovedì 16 luglio, alle 21.30, ingresso libero con l'antropologo e divulgatore Stefano Ricci

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 18 views

Arcidosso (Grosseto). Un viaggio attraverso milioni di anni di evoluzione per raccontare, con il linguaggio del teatro e il rigore della ricerca scientifica, le origini dell’uomo e il suo rapporto con la natura.

È questo il cuore di “Scimmie, Uomini e Dei”, l’originale performance di divulgazione scientifica in programma giovedì 16 luglio alle 21.30 in piazza San Leonardo ad Arcidosso, con ingresso libero.

Protagonista della serata sarà Stefano Ricci, antropologo fisico e divulgatore, direttore tecnico del Laboratorio di Antropologia del Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente dell’Università di Siena. Le sue ricostruzioni paleoantropologiche e le sue pubblicazioni scientifiche hanno trovato spazio su prestigiose riviste internazionali come Nature e Science.

Lo spettacolo

Attraverso un racconto coinvolgente, lo spettacolo accompagna il pubblico dalle prime scimmie bipedi ai nostri antenati Homo sapiens, passando per la rivoluzione agricola e la nascita delle prime città-stato. Un percorso che intreccia evoluzione biologica, sviluppo delle società e cultura, rendendo accessibili temi complessi e offrendo nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per avvicinare persone di tutte le età alla scienza in una forma originale e partecipata, confermando il valore della divulgazione come strumento di crescita culturale e di confronto.

L’evento è promosso con il coinvolgimento dell’Università di Siena, del Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente e del Comune di Arcidosso, nell’ambito delle iniziative dedicate alla promozione della cultura scientifica e ambientale.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

I sindaci Pieraccini e Verruzzi nel direttivo del...

Pubblicato l’avviso per l’utilizzo del Palazzetto dello Sport...

Tutela delle tartarughe marine: Comune e TartAmare insieme...

Civitella Paganico riceve ufficialmente la bandiera di ComuneCiclabile...

Lo sbarco sulla luna è stato davvero reale?:...

Laguna, il sindaco: “Situazione stabile e nessuna emergenza,...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: