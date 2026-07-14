Home Costa d'argento“Le regole infrante” e “Malamore e altro”: i libri presentati al Centro Studi
Costa d'argentoCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Costa d'ArgentoCultura e Spettacoli Grosseto

“Le regole infrante” e “Malamore e altro”: i libri presentati al Centro Studi

L'iniziativa è in programma giovedì 16 luglio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 16 views

Porto Santo Stefano (Grosseto). “Le regole servono a tenere in ordine il mondo. Ma sono quelle infrante che, qualche volta, cambiano una vita”.

Da questa sottile linea di confine prende avvio “Le regole infrante” (Piemme), il romanzo di Silva Gentilini che sarà protagonista dell’incontro in programma giovedì 16 luglio, alle 21.00, al Centro Studi Don Pietro Fanciulli.

A dialogare con l’autrice sarà Mara Scotto, presidente della Commissione pari opportunità del Comune di Monte Argentario, con delega alla cultura e pittrice del territorio.

La serata offrirà inoltre al pubblico l’occasione di parlare di “Malamore e altro” (Heimat), il nuovo romanzo del dottor Mauro Mazzolai, in un incontro che riunirà due voci narrative diverse, accomunate dal desiderio di raccontare la complessità dell’animo umano.

Più che una semplice presentazione, sarà un viaggio attraverso storie, emozioni e riflessioni: un momento di ascolto e confronto, dove la letteratura diventa un luogo d’incontro e le parole continuano a vivere ben oltre l’ultima pagina.

L’ingresso è libero.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Torna “Maremma Archeofilm”: tre giorni di cinema gratuito...

“’70 a 360°”: una serata dedicata ai successi...

Ex Sitoco, Bai: “Mozione riscritta e condivisa in...

Tutela delle tartarughe marine: Comune e TartAmare insieme...

Dilettando con Avis conquista l’Italia e il mondo:...

46° Grey Cat Festival: jazz in Maremma dal...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: