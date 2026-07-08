Cna si riunisce in assemblea: la nuova Legge quadro al centro dell’appuntamento

Grosseto. “Verso la nuova Legge quadro sull’artigianato: le proposte di Cna”. È questo il tema dell‘assemblea annuale di Cna Grosseto, un appuntamento dedicato al confronto sul futuro dell’artigianato, delle piccole imprese e del sistema produttivo locale.

L’evento si terrà venerdì 10 luglio nella sala “Maurizio Masini” della sede di Cna Grosseto, in via Birmania 96. L’assemblea si articolerà in due momenti: alle 16 la parte riservata ai soci, mentre alle 17 prenderà il via la sessione pubblica.

L’assemblea

L’incontro rappresenterà un’importante occasione di approfondimento sul percorso che porterà alla definizione della nuova legge quadro sull’artigianato, con particolare attenzione alle proposte avanzate da Cna per rafforzare il ruolo delle imprese artigiane, favorire la competitività e sostenere lo sviluppo economico dei territori.

La tavola rotonda vedrà la partecipazione dell’onorevole Fabrizio Rossi, deputato e assessore del Comune di Grosseto, dell’onorevole Marco Simiani, deputato, della senatrice Simona Petrucci, di Riccardo Breda, vicepresidente nazionale di Cna e presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, di Marco Capozi, responsabile delle Relazioni istituzionali di Cna nazionale, e di Saverio Banini, presidente di Cna Grosseto.

A moderare il confronto sarà il giornalista Enrico Pizzi.