Più coordinamento tra bagnini e una bici per trasportare il defibrillatore: rafforzato il Piano di salvamento

Scarlino (Grosseto). Il Comune di Scarlino e il Consorzio MareScarlino hanno introdotto nuove misure per rendere ancora più efficiente il Piano di salvamento collettivo attivo sul litorale, rafforzando il coordinamento tra le postazioni e migliorando i tempi di intervento in caso di emergenza.

Nei giorni successivi all’episodio di domenica scorsa, l’assessore al turismo e al Demanio marittimo del Comune di Scarlino, Silvia Travison, ha incontrato il presidente del Consorzio MareScarlino, Roberto Baricci, per analizzare l’intervento di soccorso e individuare eventuali miglioramenti da apportare al servizio.

«L’intervento dei bagnini è stato tempestivo e ha dimostrato l’efficacia della macchina dei soccorsi – spiega il presidente del Consorzio MareScarlino, Roberto Baricci –. Fondamentale è stato il pronto intervento del bagnino della torretta competente, Tommaso, supportato dagli altri assistenti al salvataggio e dal coordinatore operativo Michele Montella, intervenuto con il defibrillatore.Da questa esperienza abbiamo però voluto trarre ulteriori insegnamenti: da questa settimana entrerà in funzione un collegamento più capillare tra tutte le postazioni attraverso radioline dedicate, così da velocizzare le comunicazioni tra i bagnini e il coordinamento operativo. Sarà inoltre reintrodotta la bicicletta di servizio per il trasporto del defibrillatore e saranno individuati e segnalati in modo ancora più puntuale i varchi di accesso all’arenile da utilizzare dai mezzi di emergenza. L’obiettivo è continuare a migliorare un servizio che deve garantire la massima sicurezza a residenti e turisti».

«Desidero ringraziare il Consorzio MareScarlino e tutti gli assistenti al salvataggio per la professionalità e la prontezza dimostrate durante questo intervento e, più in generale, per il lavoro che svolgono ogni giorno sulle nostre spiagge – dichiara l’assessore al turismo e al Demanio marittimo, Silvia Travison –. Il Piano di salvamento del Comune di Scarlino, elaborato e gestito dal Consorzio, rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza del nostro litorale. Il servizio prevede dieci torrette presidiate con bagnino fisso, alle quali si aggiunge da quest’anno un’undicesima postazione realizzata sul confine con Follonica grazie alla collaborazione tra i consorzi balneari dei due Comuni. Sono inoltre attivi due punti di primo intervento, uno nei pressi del Bagno Balugano e uno a Cala Violina. Proprio Cala Violina rappresenta una delle novità più significative della stagione 2026: dal 1° luglio è operativo un servizio integrato che unisce il salvamento in mare e il primo intervento sanitario a terra, offrendo un livello di tutela ancora più elevato in una delle spiagge più frequentate e preziose del nostro territorio».