Variazione di bilancio, Minucci: “300mila euro al Comune di Grosseto grazie al nostro lavoro”

Firenze. “Oltre 300 mila euro per il Comune di Grosseto grazie al nostro lavoro: abbiamo mantenuto la promessa di portare la voce della Maremma in Consiglio regionale. Siamo riusciti, grazie agli emendamenti alla variazione di bilancio di giugno 2026, ad ottenere finanziamenti che riguardano il restauro delle ex Terme leopoldine di Roselle, intervento architettonico molto sentito dalla popolazione locale, ed un altro intervento per il completamento del muro di via di Mezzo a Batignano, manufatto molto caro agli abitanti. Confermiamo, nei fatti, l’attenzione per il territorio e per quelle località più decentrate, per quei borghi che rappresentano una delle ricchezze della Maremma. Promesse mantenute”.

Ad annunciarlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Minucci.

“220mila euro per l’intervento di restauro delle storiche ex Terme leopoldine nella frazione di Roselle. L’edificio, ancora oggi raggiunto dalla fonte termale, al momento è concesso in uso ad associazioni del territorio, ma è stato interessato da molteplici fenomeni di infiltrazione dalla copertura, con conseguente deterioramento dei paramenti interni ed esterni – ricorda Luca Minucci -. Risulta, perciò, necessario provvedere ad un accurato studio conoscitivo e ad un primo intervento risanativo, così da ripristinare la funzione impermeabilizzante della copertura”.

“90mila euro per il completamento del restauro del muro di via di Mezzo a Batignano, che separa quest’ultima dalla via superiore. Tale manufatto, edificato seguendo la morfologia geologica del borgo, svolge la funzione di muratura esterna per alcune cantine storiche, oltre a culminare in prossimità della Cisterna leopoldina, oggetto di recentissimo intervento di restauro a cura dell’amministrazione comunale, completato nei primi mesi del 2026 – sottolinea il consigliere regionale di Fratelli d’Italia -. L’obiettivo dell’intervento è proseguire l’attività di risanamento, ripristino e riqualificazione, conferendo un carattere architettonico unitario all’intera struttura”.