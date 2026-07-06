“Estra ON air”: ecco il nuovo vodcast di Estra su energia, mercato e sostenibilità

Grosseto. Debutta martedì 7 luglio “Estra ON air”, il nuovo vodcast prodotto da Estra che esplora, in chiave divulgativa, i grandi temi dell’energia: dalle oscillazioni dei prezzi alla lettura della bolletta, dalle fonti rinnovabili al ruolo delle utility nello sviluppo dei territori.

Dieci puntate condotte da Virginia Masoni, che di volta in volta mette a confronto con un ospite esperienze, dati e prospettive, restituendo al pubblico chiavi di lettura concrete su questioni spesso percepite come distanti dalla vita quotidiana.

in prima serata su Canale3 (canale 84 del digitale terrestre), oltre a essere visibile on demand sul sito dell’emittente. Il vodcast è disponibile sul canale YouTube di Estra e va in onda ogni martedì(canale 84 del digitale terrestre), oltre a essere visibile on demand sul sito dell’emittente.

A inaugurare la serie, martedì 7 luglio alle 20.45, è Francesco Macrì, presidente esecutivo di Estra, ospite della prima puntata “Estra: perché l’energia cambia prezzo (e cosa c’entra con la tua vita)”: un viaggio nelle ragioni, spesso lontane dalle case degli italiani, che determinano l’andamento dei prezzi energetici, e nelle strategie possibili per renderlo più stabile.