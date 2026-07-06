Home Attualità“Estra ON air”: ecco il nuovo vodcast di Estra su energia, mercato e sostenibilità
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

“Estra ON air”: ecco il nuovo vodcast di Estra su energia, mercato e sostenibilità

Un appuntamento settimanale per raccontare, con linguaggio semplice, chiaro e diretto, le dinamiche del mercato energetico

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 18 views
Grosseto. Debutta martedì 7 luglio “Estra ON air”, il nuovo vodcast prodotto da Estra che esplora, in chiave divulgativa, i grandi temi dell’energia: dalle oscillazioni dei prezzi alla lettura della bolletta, dalle fonti rinnovabili al ruolo delle utility nello sviluppo dei territori.
Dieci puntate condotte da Virginia Masoni, che di volta in volta mette a confronto con un ospite esperienze, dati e prospettive, restituendo al pubblico chiavi di lettura concrete su questioni spesso percepite come distanti dalla vita quotidiana.
Il vodcast è disponibile sul canale YouTube di Estra e va in onda ogni martedì in prima serata su Canale3 (canale 84 del digitale terrestre), oltre a essere visibile on demand sul sito dell’emittente.
A inaugurare la serie, martedì 7 luglio alle 20.45, è Francesco Macrì, presidente esecutivo di Estra, ospite della prima puntata “Estra: perché l’energia cambia prezzo (e cosa c’entra con la tua vita)”: un viaggio nelle ragioni, spesso lontane dalle case degli italiani, che determinano l’andamento dei prezzi energetici, e nelle strategie possibili per renderlo più stabile.
Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Verso il “Laboratorio dei Talenti”: il Comune cambia...

Sanità: i punti di forza e di debolezza...

Piano Casa, Rifondazione Comunista: “Decreto un bluff che...

Alla scoperta del cielo stellato: a Roselle una...

“Ragazzi in opera”: aperte le iscrizioni per il...

Agrotour 2026: il Partito Democratico porta in Maremma...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: