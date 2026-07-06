Raccolta differenziata, da oggi cassonetti chiusi: “Ritirate la 6Card”

Grosseto. Si apre ufficialmente oggi, con la chiusura dei cassonetti, la nuova fase di attuazione del piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di Civitella Paganico.

Come ampiamente annunciato nei giorni scorsi, infatti, da oggi, per accedere ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti, sarà necessario utilizzare la 6Card, la tessera di Sei Toscana associata alle singole utenze Tari, il cui possesso, dunque, è imprescindibile per conferire correttamente i rifiuti nei contenitori stradali.

L’amministrazione comunale e Sei Toscana invitano i cittadini che ancora non hanno provveduto a ritirare la tessera, a farlo tempestivamente.

La consegna avviene all’ufficio Servizi demografici del Comune, contattabile al numero 0564.900415, nei seguenti luoghi, giorni ed orari:

a Paganico, all’ufficio comunale distaccato, il lunedì dalle 8.00 alle 10.30;

a Civitella Marittima, nel palazzo comunale, il martedì dalle 8.45 alle 13.00, il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 8.45 alle 13.00.

Agli stessi sportelli è possibile anche richiedere eventuali duplicati della tessera, per il cui ritiro occorre, come sempre, presentare l’ultima bolletta Tari o un documento di identità.

Sei Toscana ricorda che, per ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti e sui servizi attivi sul territorio, ma anche per eventuali segnalazioni o necessità, sono disponibili il sito www.seitoscana.it, l’app Iren Ambiente e il numero verde 800.127.484.