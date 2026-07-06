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Rottura improvvisa alla rete fognaria: lavori urgenti, traffico deviato

Il traffico in entrata e in uscita da Scansano sarà deviato momentaneamente per risolvere un problema urgente

di Redazione
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Scansano (Grosseto). Per un intervento urgentissimo alla rete fognaria, il Comune di Scansano dispone la chiusura al traffico di via IV Novembre.

La decisione si è resa necessaria a seguito della rottura della condotta fognaria principale che ha causato uno sversamento nell’area urbana. Oltre al forte odore, la situazione sta determinando un problema igienico-sanitario con rischio di proliferazione di insetti e ratti.

“Ci scusiamo per i disagi inevitabili – ha spiegato il sindaco di Scansano, Maria Bice Ginesie ci teniamo a ringraziare i cittadini e gli automobilisti per la collaborazione e la comprensione. L’intervento, anche se improvviso, è essenziale per garantire decoro, sicurezza e igiene nel centro abitato. Stiamo lavorando con l’Acquedotto del Fiora per ripristinare il prima possibile la situazione”.

Le modifiche al traffico

Per tutelare la salute pubblica e consentire ai tecnici di operare in sicurezza, non è stato possibile rimandare l’intervento. Le modifiche alla viabilità prevedono la deviazione sulla circonvallazione del traffico in direzione di Scansano e Manciano e in direzione di Manciano, Scansano e Grosseto sarà deviato sulla strada provinciale variante di Scansano.

Il Comune è già al lavoro con gli uffici tecnici e con Acquedotto del Fiora per ridurre al minimo i tempi di chiusura e, al termine dei lavori di riparazione e bonifica dell’area, ripristinare la normale circolazione.

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