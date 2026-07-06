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SuperEnalotto: centrato un “5” da oltre 21mila euro in Maremma

di Redazione
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Follonica (Grosseto). In Toscana ad un passo dal “6” al SuperEnalotto.

Come riporta Agipronews, nell’estrazione di venerdì 3 luglio, nella regione sono stati realizzati due “5” da 21.060,44 euro ciascuno, per un totale che supera i 42mila euro.

Una vincita è stata centrata a Follonica, al Tabacchi di Battaglia Raul, in via Roma, 72.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 7, sale a 190,1 milioni di euro.

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