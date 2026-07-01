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Temporali forti e rischio idrogeologico: allerta meteo di codice giallo

di Roberto Lottini
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Grosseto. Il transito di una rapida perturbazione potrebbe portare temporali sparsi, già dal pomeriggio di oggi, mercoledì.

Dai rilievi settentrionali, nel pomeriggio, si estenderanno in serata sulle zone di nord-ovest, costa inclusa, e quindi nelle zone interne. Nella giornata di domani, giovedì, i rovesci o temporali sparsi dovrebbero interessare tutta la regione, con fenomeni localmente anche di forte intensità accompagnati da colpi di vento e grandine.

La Sala operativa delle Protezione civile regionale ha esteso fino a tutto giovedì 2 luglio il codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore in corso per quasi tutta la regione, includendo, dalle 21 di oggi fino a tutta la giornata di domani, anche le residue zone meridionali e le isole, inizialmente escluse dall’allerta.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

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