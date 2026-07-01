Festambiente: Musica da Ripostiglio e Bobo Rondelli inaugurano la manifestazione

Grosseto. Sarà una serata che parlerà di felicità, di relazioni, di ironia e di futuro quella che inaugurerà Festambiente 2026, il festival nazionale di Legambiente, in programma dal 5 al 9 agosto nell’area Enaoli di Rispescia. Un festival che da quasi quarant’anni dimostra come la transizione ecologica passi anche dalla cultura, dalla musica e dalla capacità di costruire comunità.

L’appuntamento inaugurale, martedì 5 agosto, rigorosamente a ingresso gratuito e realizzato con il sostegno di Banca Tema (Gruppo Bcc Iccrea), vedrà protagonista uno degli spettacoli più attesi dell’edizione: Avere ragione o essere felici? dei Musica da Ripostiglio, con la partecipazione speciale di Bobo Rondelli.

La formazione toscana, che negli anni ha costruito un linguaggio unico tra teatro-canzone, swing, jazz, comicità e musica d’autore, accompagnerà il pubblico in uno spettacolo musicale e filosofico che ruota attorno a una domanda universale: come si fa a essere felici?

Tra canzoni originali, racconti, monologhi e momenti di leggerezza, lo spettacolo invita a fermarsi, a cambiare prospettiva e a riscoprire il valore del vivere il presente. Un viaggio che suggerisce come non sempre sia possibile cambiare ciò che accade, ma sia sempre possibile modificare il modo in cui lo osserviamo. Un messaggio che dialoga perfettamente con lo spirito di Festambiente, dove sostenibilità significa anche prendersi cura delle persone, delle relazioni e del tempo condiviso.

Sul palco saliranno Luca Pirozzi (voce, chitarre e banjo), Luca Giacomelli (chitarre), Raffaele Toninelli (contrabbasso) ed Emanuele Pellegrini (batteria e percussioni), musicisti che in oltre vent’anni di attività hanno collaborato con alcuni dei principali protagonisti del teatro e del cinema italiano, da Pierfrancesco Favino a Rocco Papaleo, passando per Alessandro Haber, Giorgio Tirabassi, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi.

La serata avrà anche il sapore di una rimpatriata artistica. Ospite speciale sarà infatti Bobo Rondelli, che torna a condividere il palco con i Musica da Ripostiglio a due anni dall’uscita di Storie Assurde e dall’omonimo tour che li aveva visti insieme. Un incontro tra artisti legati da una lunga amicizia e da una comune visione della musica come racconto sincero della vita.

Cantautore livornese tra le voci più originali della scena italiana, Rondelli attraversa da oltre trent’anni generi, palchi e generazioni con una scrittura capace di alternare poesia, sarcasmo e umanità. La sua presenza aggiungerà alla serata quella cifra profondamente toscana fatta di ironia, improvvisazione e autenticità, trasformando il concerto in un incontro tra vecchi amici capace di coinvolgere il pubblico fin dalle prime note.

“Festambiente è molto più di un festival: è un luogo dove ambiente, cultura e partecipazione si incontrano per costruire nuove consapevolezze”, dichiara Angelo Gentili, componente della segreteria nazionale di Legambiente e coordinatore di Festambiente. “Abbiamo scelto di aprire questa edizione con uno spettacolo che parla di felicità, relazioni e capacità di guardare il mondo con occhi diversi, perché la transizione ecologica riguarda anche il nostro modo di vivere, di stare insieme e di immaginare il futuro. La presenza di Musica da Ripostiglio e di Bobo Rondelli rappresenta perfettamente questo spirito: una proposta culturale di qualità, accessibile a tutti e capace di emozionare.”

Dal 5 al 9 agosto, Festambiente tornerà ad animare la Maremma con un programma ricco di concerti, incontri, dibattiti, spettacoli, laboratori, attività per bambine e bambini, buona cucina e approfondimenti dedicati alla crisi climatica, all’energia, alla biodiversità, all’economia circolare e alla giustizia ambientale.

L’inaugurazione del 5 agosto sarà il primo appuntamento di cinque giorni in cui la Maremma diventerà ancora una volta un punto di riferimento nazionale per chi immagina un futuro più sostenibile, senza rinunciare alla bellezza della musica, della condivisione e della cultura.

Per saperne di più: www.festambiente.it.