Sicurezza in estate: il Comune individua le aree per attuare il Daspo urbano

Grosseto. Rafforzare la sicurezza del territorio senza rinunciare alla vivibilità e all’attrattività turistica. È questo l’obiettivo del percorso avviato dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia negli ultimi mesi insieme a Prefettura, Questura e forze dell’ordine.

Un lavoro iniziato con una serie di riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, durante le quali sono state analizzate le criticità del territorio e individuati strumenti utili per garantire una maggiore tutela dei cittadini, residenti e turisti che ogni estate frequentano la cittadina.

Nell’ultimo incontro del Comitato, il 10 giugno scorso, è stata affrontata anche l’ipotesi di introduzione del Daspo urbano, misura prevista dal decreto sulla sicurezza urbana (Legge 48/2017) che consente al Questore di vietare l’accesso a specifiche aree cittadine a persone che, con i propri comportamenti, compromettono la sicurezza, il decoro e la libera fruizione degli spazi pubblici.

Per poter essere utilizzato è però necessario che il Comune individui preventivamente, attraverso il proprio Regolamento di Polizia Urbana, le aree di particolare tutela. La sindaca Elena Nappi, insieme al comandante della Polizia municipale Edoardo Morrocchi, ha incontrato nei giorni scorsi il questore di Grosseto e il dirigente della Divisione Anticrimine della Questura Paolo Malorni, per avviare il percorso amministrativo necessario all’introduzione del Daspo urbano anche sul territorio castiglionese.

Nel Consiglio comunale del 2 luglio sarà portata la proposta di delibera che prevede l’integrazione del Regolamento di Polizia Urbana con l’individuazione delle cosiddette “aree sensibili” nelle quali potranno essere applicate le misure previste dalla normativa nazionale.

«Questa modifica al Regolamento di Polizia Urbana – spiega la sindaca Elena Nappi – consentirà al Sindaco di applicare, nei casi previsti dalla legge, i provvedimenti di allontanamento nei confronti di chi mette in atto comportamenti aggressivi, molesti o tali da non garantire la fruizione sicura degli spazi pubblici e la convivenza civile. Il “Daspo urbano” prevede un allontanamento immediato di 48 ore con sanzione pecuniaria, e, in caso di reiterazione, un divieto di accesso emesso dal Questore fino a 3 anni, la cui violazione è un reato. Tale misura rappresenta una misura di prevenzione, di sicurezza e di vivibilità delle nostre zone».

L’elenco delle aree sensibili comprende il centro storico, sia nel perimetro del centro commerciale naturale che all’interno delle mura della fortezza medievale, il lungomare di via Roma, piazza Orsino Orsini, piazza Dante Alighieri, via Cristoforo Colombo, via Ponte Giorgini, il porto canale, il tratto del fiume Bruna con il parco archeologico delle Paduline e l’area giochi, la Piazzetta degli Artisti. Si tratta dei luoghi maggiormente interessati dai flussi turistici, dalla presenza di attività commerciali, aree verdi, parchi gioco e beni monumentali, spazi nei quali l’amministrazione ritiene necessario garantire una tutela rafforzata del decoro e della sicurezza urbana.

All’esame del Consiglio comunale verrà portata anche una modifica transitoria del Regolamento di attuazione del Piano comunale di classificazione acustica.

«All’inizio dell’anno abbiamo assegnato un incarico ad una ditta specializzata per redigere il nuovo regolamento sull’inquinamento acustico, aggiornato alle norme attuali e con un’analisi specifica degli impatti acustici sulle varie zone del paese. Il lavoro è risultato più complesso di quanto previsto perché le nostre aree di impatto sonoro hanno caratteristiche molto diverse le une dalle altre, basti pensare al Lungomare rispetto al Corso, alla Salitina rispetto alla Portaccia – continua la prima cittadina –, ma riteniamo doveroso far affrontare con serenità ad esercenti, fruitori e cittadini i mesi con i maggiori flussi turistici, anticipando fin da subito alcune modifiche che saranno inserite nel nuovo regolamento che non potrà entrare in vigore prima della fine di agosto considerando i tempi di consegna, approvazione in consiglio comunale ed effettiva attuazione. La prima modifica riguarda proprio gli orari della diffusione musicale all’interno dei locali pubblici. Abbiamo pensato di garantire una fascia maggiore di tranquillità per tutelare il riposo pomeridiano dei residenti e turisti e al contempo di estendere di mezz’ora nelle ore serali (fino alle ore 1.30), la possibilità di effettuare musica di accompagnamento all’interno dei pubblici esercizi, tutti i giorni, allo scopo di rendere l’orario più funzionale alle esigenze degli esercenti in relazione ai flussi turistici estivi. Restano invariati gli orari, infrasettimanali e del weekend (venerdi, sabato, domenica), per quanto riguarda la musica di accompagnamento effettuata negli spazi all’aperto».

Con la modifica transitoria del Regolamento comunale di classificazione acustica, all’interno dei locali sarà possibile svolgere musica di sottofondo dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 18:00 fino all’1:30 del giorno successivo, anche a porte aperte e l’utilizzo della Tv dovrà soggiacere alle disposizioni degli orari del regolamento solo se usata per la riproduzione musicale.