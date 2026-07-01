presentato dal Comitato promotore. La pronuncia certifica che la proposta rispetta tutti i requisiti formali previsti dall’ordinamento regionale e consente l’avvio ufficiale dell’iter previsto dallo Statuto della Regione Toscana per le leggi di iniziativa popolare.
Talamone e Fonteblanda: avviato iter per distacco da Orbetello
Ora la raccolta firme
presentato dal Comitato promotore. La pronuncia certifica che la proposta rispetta tutti i requisiti formali previsti dall’ordinamento regionale e consente l’avvio ufficiale dell’iter previsto dallo Statuto della Regione Toscana per le leggi di iniziativa popolare.