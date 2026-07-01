Home Costa d'argentoAttualità Costa d'ArgentoTalamone e Fonteblanda: avviato iter per distacco da Orbetello
Attualità Costa d'ArgentoCosta d'argento

Talamone e Fonteblanda: avviato iter per distacco da Orbetello

Ora la raccolta firme

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 64 views
Fonteblanda e Talamone (Grosseto) – La proposta di legge di iniziativa popolare per il distacco delle frazioni di Talamone e Fonteblanda dal Comune di Orbetello e la loro aggregazione al Comune di Magliano in Toscana compie un passo decisivo.
presentato dal Comitato promotore. La pronuncia certifica che la proposta rispetta tutti i requisiti formali previsti dall’ordinamento regionale e consente l’avvio ufficiale dell’iter previsto dallo Statuto della Regione Toscana per le leggi di iniziativa popolare.
Si apre ora la fase più importante: quella della raccolta delle firme, passaggio indispensabile affinché il progetto possa essere depositato definitivamente presso il Consiglio regionale e avviare il successivo esame nelle competenti commissioni e in aula. Per il raggiungimento dell’obiettivo sarà necessario raccogliere un numero significativo di sottoscrizioni nei due comuni interessati. Lo Statuto regionale prevede infatti che aderiscano all’iniziativa almeno il 25% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Magliano in Toscana e almeno il 15% degli elettori iscritti nelle liste del Comune di Orbetello. Nei prossimi giorni saranno resi noti il calendario delle iniziative pubbliche, i punti di raccolta delle firme e le modalità con cui tutti gli elettori interessati potranno sottoscrivere la proposta di legge. Il Comitato Fonteblanda e Talamone per Magliano promuoverà inoltre incontri pubblici e momenti di confronto per illustrare ai cittadini i contenuti dell’iniziativa e le ragioni che hanno portato alla presentazione del progetto. 
«La dichiarazione di procedibilità rappresenta un passaggio fondamentale, perché conferma la piena correttezza del lavoro svolto e consente finalmente di dare la parola ai cittadini. Adesso inizia la fase più impegnativa ma anche quella più democratica dell’intero percorso. Saranno gli abitanti di Talamone, Fonteblanda, Magliano e Orbetello a poter sostenere con la propria firma una proposta che nasce dal basso e che punta esclusivamente a costruire un futuro amministrativo più coerente con la storia, la geografia, l’economia e le esigenze dei nostri territori» dichiarano i promotori.
Il Comitato promotore ricorda che «il progetto non è rivolto contro alcuna amministrazione comunale, ma intende offrire una soluzione istituzionale a una richiesta maturata negli anni e sempre più condivisa da una parte significativa della popolazione delle due frazioni, nella convinzione che l’aggregazione a Magliano in Toscana possa garantire una maggiore vicinanza amministrativa, una più efficace rappresentanza delle comunità locali e una migliore valorizzazione del territorio. La nostra sarà una campagna fondata sull’ascolto, sul dialogo e sulla massima trasparenza. Chiediamo ai cittadini di valutare la proposta nel merito e di contribuire, con la loro firma, a consentire che il dibattito possa arrivare nelle sedi istituzionali della Regione. È un’occasione importante di partecipazione democratica che riguarda il futuro delle nostre comunità».
Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Marebus: torna la navetta gratuita che collega i...

OpenBus, torna la navetta gratuita che porta al...

Torna il Pop Corn Festival del Corto: ecco...

Una turista: “Le passerelle si fermano prima del...

Orbetello Book Prize: Marcello Fois vince con “L’immensa...

Parchi archeologici della Maremma: ecco tutti gli eventi...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: