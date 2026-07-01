Talamone e Fonteblanda: avviato iter per distacco da Orbetello

Fonteblanda e Talamone (Grosseto) – La proposta di legge di iniziativa popolare per il distacco delle frazioni di Talamone e Fonteblanda dal Comune di Orbetello e la loro aggregazione al Comune di Magliano in Toscana compie un passo decisivo.

presentato dal Comitato promotore. La pronuncia certifica che la proposta rispetta tutti i requisiti formali previsti dall’ordinamento regionale e consente l’avvio ufficiale dell’iter previsto dallo Statuto della Regione Toscana per le leggi di iniziativa popolare.

Si apre ora la fase più importante: quella della raccolta delle firme, passaggio indispensabile affinché il progetto possa essere depositato definitivamente presso il Consiglio regionale e avviare il successivo esame nelle competenti commissioni e in aula. Per il raggiungimento dell’obiettivo sarà necessario raccogliere un numero significativo di sottoscrizioni nei due comuni interessati. Lo Statuto regionale prevede infatti che aderiscano all’iniziativa almeno il 25% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Magliano in Toscana e almeno il 15% degli elettori iscritti nelle liste del Comune di Orbetello. Nei prossimi giorni saranno resi noti il calendario delle iniziative pubbliche, i punti di raccolta delle firme e le modalità con cui tutti gli elettori interessati potranno sottoscrivere la proposta di legge. Il Comitato Fonteblanda e Talamone per Magliano promuoverà inoltre incontri pubblici e momenti di confronto per illustrare ai cittadini i contenuti dell’iniziativa e le ragioni che hanno portato alla presentazione del progetto.

«La dichiarazione di procedibilità rappresenta un passaggio fondamentale, perché conferma la piena correttezza del lavoro svolto e consente finalmente di dare la parola ai cittadini. Adesso inizia la fase più impegnativa ma anche quella più democratica dell’intero percorso. Saranno gli abitanti di Talamone, Fonteblanda, Magliano e Orbetello a poter sostenere con la propria firma una proposta che nasce dal basso e che punta esclusivamente a costruire un futuro amministrativo più coerente con la storia, la geografia, l’economia e le esigenze dei nostri territori» dichiarano i promotori.