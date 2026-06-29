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Scontro tra moto e trattore: ferito un centauro di 60 anni

di Redazione
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Manciano (Gr) – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Strada Statale 74 nel territorio comunale di Manciano.

Intorno alle 9:20, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un trattore e una motocicletta si sono scontrati violentemente.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo agricolo stava effettuando una manovra di svolta proprio mentre la moto, con a bordo un uomo di 60 anni, era in fase di sorpasso. L’impatto è stato inevitabile e ha sbalzato il centauro dalla sella.

Date le dinamiche dell’impatto, la centrale del 118 ha richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

L’uomo è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

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