Ordine dei medici in lutto: muore ex pediatra del Misericordia

Grosseto. È scomparsa a 72 anni la dottoressa Maria Angela Bernardi. Era malata da tempo. Per anni ha esercitato la professione di pediatra all’ospedale Misericordia di Grosseto e anche dopo la pensione ha continuato il suo impegno seguendo il progetto di orientamento “Biologia con curvatura biomedica” per gli studenti del liceo della provincia promosso dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Grosseto, del quale era componente del Consiglio direttivo nell’attuale mandato.

«Con profondo dolore il Consiglio dell’Ordine apprende la scomparsa della dottoressa Maria Angela Bernardi – dichiara la presidente dell’Ordine, Paola Pasqualini –. La sua perdita ci colpisce non solo come istituzione, ma anche sul piano umano. Ho avuto il privilegio di conoscerla fin dall’inizio della nostra carriera professionale e di condividere con lei molti anni di lavoro, anche se in branche diverse, fino al comune impegno nel Consiglio dell’Ordine. In tutto questo tempo ho sempre apprezzato la sua profonda onestà, la competenza professionale, il rigore etico e la dedizione con cui ha svolto la professione di pediatra, mettendo al centro la salute dei bambini e la fiducia delle loro famiglie. La sua disponibilità, il senso di responsabilità e il contributo offerto all’attività dell’Ordine, in particolare nella realizzazione e organizzazione della curvatura biomedica per gli studenti, resteranno un esempio per tutti noi».

«Per me, oltre che una stimata collega – ricorda la presidente Pasqualini –, è stata un’amica con la quale ho condiviso un lungo percorso professionale e umano. Se n’è andata così, in silenzio, con dignità e con quella riservatezza che era il suo modo di essere e uno dei suoi pregi. A nome del Consiglio dell’Ordine e mio personale, esprimo le più sentite condoglianze ai suoi familiari e a quanti le hanno voluto bene, unendoci al loro dolore con profonda partecipazione e riconoscenza per quanto ha saputo donare alla nostra professione e alla comunità grossetana».