Emma si diploma e lancia un palloncino in cielo per il compagno che non c’è più – VIDEO

Grosseto. Si è diplomata all’Istituto tecnico chimico biotecnologie sanitarie Leopoldo II di Lorena Emma Cupani, la 19enne grossetana che fin da piccola rende accessibili le canzoni alle persone sorde.

Nella sua presentazione, il giorno della maturità, ricorda i vari passaggi legati alla sordità dei nonni e al desiderio di offrire pari opportunità alle persone, soprattutto a coloro che vivono svantaggi.

La musica e la Lis, la Lingua dei segni italiana, hanno fatto parte della sua vita fin dalla nascita e da qui la spinta ad abbattere le barriere della comunicazione cantando con le mani.

Una “carriera” iniziata ormai quasi 10 anni fa sul palco della Cava di Roselle per l’evento “A scuola con Mogol”un evento in cui l’assocazione Movida Aps ha ospitato il maestro Mogol a Grosseto per offrirgli l’ascolto dei suoi più grandi successi, cantati e tradotti anche in Lis per il pubblico sordo arrivato da tutta Italia. Una “carriera” proseguita poi con la collaborazione alle varie edizioni del festival nazionale cantautoriale “Autori al Centro” nato a Grosseto, che quest’anno ha varcato i confini toscani e si è svolto in Umbria alla Comunità Incontro

Un impegno e soprattutto una passione, quella di Emma, che ha fatto avvicinare cantautori emergenti, provenienti da tutta Italia, alla lingua dei segni, per impararla e segnare alcune parti del loro testo in concorso durante la propria esibizione e, successivamente, anche nei propri concerti su tutto il territorio nazionale, in perfetto stile “Mani Cantant”i, la metodologia inserita nella Biblioteca dell’Innovazione, selezionata da Indire come buona pratica didattica internazionale da diffondere nel mondo e creata da Anna Del Vacchio in collaborazione con Laura Petrucci, madre di Emma (https://musicascuola.indire.it/index.php?action=vedi_singola_esperienza&id_scheda=1789)

Tutte eccellenze internazionali nate e cresciute proprio a Grosseto: Mani Cantanti, Autori al Centro, Emma Cupani, la cui propensione al sociale l’ha portata anche ad intraprendere la professione di assistente bagnante e a lavorare, durante l’estate, lungo il litorale di Marina di Grosseto: “Aiutare gli altri mi fa sentire utile e mi rende una persona migliore”, afferma.

Per il suo impegno verso la comunità dei sordi, Emma è stata anche ricevuta qualche tempo fa anche dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna in Comune a Grosseto a cui ha donato, insieme a Dima e Daniele Sarno, finalisti grossetani di Autori al Centro, un evento privato di musica cantautoriale in Lingua dei Segni.

Toccante la dedica del suo esame di maturità che commuove tutti: va a Leonardo Mazzei, che è stato il suo compagno delle superiori solamente per il primo anno, poiché la sua vita è stata interrotta precocemente a causa di un tragico incidente.

Emma dichiara con la voce rotta dall’emozione che non ci sarà traguardo nella propria vita se non sarà anche quello di Leo.

Glielo ha promesso quel tragico giorno; “La sua morte mi ha insegnato ad accettare le difficoltà e a dare importanza alle piccole cose della vita”. All’uscita del suo esame di maturità, sul piazzale dell’ISIS Leopoldo II di Lorena scrive la sua promessa su un palloncino bianco e lo lascia volare in cielo con gli occhi umidi di emozione: “Leo ci siamo diplomati!”

“Cosa farò ‘da grande’? È presto per dirlo, il mio futuro non è ancora ben delineato. Ho varie esperienze in valigia. La certezza è che nel mio nuovo viaggio, che inizia adesso, Leo sarà sempre al mio fianco”: Emma è pronta per la vita che l’aspetta.