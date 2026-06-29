Musica, buon cibo e solidarietà: torna “Artigiani per la vita”

Grosseto. Gli elementi per realizzare, ancora una volta, un’indimenticabile serata ci sono tutti: oltre 50 volontari, decine di sponsor e sostenitori, musica, intrattenimento e buon cibo ma, soprattutto, un ambizioso obiettivo da raggiungere.

Anche nell’estate 2026 gli “Artigiani per la vita” di Cna si rimboccano le maniche per raccogliere fondi per la comunità “Santa Elisabetta” di Grosseto, con lo scopo di acquistare un pulmino per permettere ai bambini e ai ragazzi accolti di spostarsi e partecipare a tutte le attività ricreative, sportive e di socializzazione, utili per una crescita serena.

Martedì 21 luglio, quindi, la Cava di Roselle, dalle 19.30, accoglierà le centinaia di partecipanti che vorranno contribuire al raggiungimento dell’obiettivo con la dodicesima edizione di “Artigiani per la vita”. La serata sarà accompagnata da una ricca cena, il cui menu sarà svelato nei prossimi giorni.

La cena sarà realizzata e servita dai volontari di Cna Grosseto, dirigenti e dipendenti dell’associazione, con prodotti forniti dai numerosi sponsor. In cucina sarà presente Mauro Del Principe insieme a Giulio Marconi e ai Grigliatori di Maremma, mentre l’aperitivo sarà curato dai sommelier della Ses (Scuola europea sommelier) e dell’Ais, delegazione di Grosseto.

Ad animare la serata, che sarà condotta dal giornalista Carlo Sestini, musica, intrattenimento e teatro. Si esibiranno, infatti, Alessandro Pizzetti al sax, il duo Alessandro Golini e Paolo Battistini (rispettivamente violino e chitarra) e l’attrice Katia Fini.

“Teniamo molto a questo evento – dichiara la vicepresidente di Cna Grosseto Daniela Morosini e ideatrice della manifestazione – perché la comunità educativa ‘Santa Elisabetta” è a me molto cara, tra le cose più preziose che ho incontrato nella mia vita, e svolge un ruolo fondamentale per il nostro territorio, spesso poco conosciuto dalla comunità”.

“Abbiamo, come accade da tempo, trovato grande sostegno da parte degli sponsor del territorio e supporto dal sistema nazionale e regionale di Cna, che sarà presente, come avvenuto negli ultimi anni, alla nostra cena”, dichiara il presidente di Cna Grosseto Saverio Banini.

“Siamo felici – aggiunge il direttore Anna Rita Bramerini – che questa nostra iniziativa benefica abbia dato spunto anche ad altre Cna territoriali, perché lo spirito con cui la realizziamo è quello di restituire qualcosa alle comunità in cui operiamo e lavoriamo ogni giorno, andando a sostenere progetti importanti”.

La raccolta fondi

Nelle ultime tre edizioni la macchina della solidarietà di Cna Grosseto ha raccolto oltre 41mila euro, destinati interamente a progetti di valenza sociale. Negli ultimi tre anni, infatti, il cuore grande di Cna Grosseto ha sostenuto i progetti della Fondazione “Il Sole”, di Abio per il reparto di pediatria dell’ospedale “Misericordia” di Grosseto, e di Skeep, l’associazione che promuove l’integrazione della disabilità attraverso lo sport per l’acquisto della nuova sede.

In questa edizione, il richiamo alla generosità è per sostenere le attività quotidiane della comunità educativa, che è gestita dalle Suore francescane di Santa Elisabetta. La struttura accoglie minori in difficoltà provenienti da situazioni di disagio familiare e sociale e, al momento, ospita 9 bambini e ragazzi tra i 13 mesi e i 16 anni.

La comunità è strutturata anche per i progetti definiti “Mamma-bambino” e sta accogliendo due madri con i propri figli. Grazie a un progetto educativo personalizzato, la comunità educativa “Santa Elisabetta” garantisce ai minori accolti l’accesso alle opportunità sociali, educative, sportive e relazionali offerte dal territorio, favorendo la loro partecipazione alla rete di servizi comunitari locali.

A gestire la struttura sono le suore francescane che vi vivono e quindi sviluppano con i bambini accolti un legame di tipo familiare. I bambini e i ragazzi sono inseriti nelle scuole del territorio, partecipano alle attività sportive e ricreative e vengono accompagnati, sia in gruppo che singolarmente, alle discipline sportive che frequentano e alle varie occasioni di socialità. Per questo motivo è importante raccogliere fondi per avere un mezzo idoneo ai loro spostamenti.

“Grazie dal profondo del cuore a tutti quelli che stanno lavorando per realizzare la serata e a chi darà il proprio contributo – dichiara Maria Greca Assorgia, educatrice della comunità educativa ‘Santa Elisabetta ‘- . I ragazzi che accogliamo e le donne con bambini per noi sono ‘famiglia’ e riusciamo a far funzionare tutto proprio in virtù di questo, perché diventiamo tutti famiglia”.

Sostenitori e sponsor

Sono davvero molte le realtà, del territorio e non solo, che contribuiscono in qualità di sostenitori e sponsor alla riuscita dell’iniziativa, compresi i livelli nazionali e regionali dell’associazione degli artigiani e della piccola e media impresa, Cna nazionale e Cna Toscana.

A questi si aggiungono: Artigiancredito, cooperativa sociale Uscita di Sicurezza, la Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano, Comit, Caffè d’Italia, Panificio I frutti del grano, Terre dell’Etruria, Assicoop Toscana, Conad, negozi di Grosseto e Castiglione della Pescaia, Caseificio sociale di Manciano, Banca Tema, Sapori di Toscana, Eventi Perfetti noleggio attrezzature, Sbrocca, bar pasticceria Rock Flower, Tv9, Maremma in diretta, Termo Benessere, Soddu Lavanderia industriale, Antichi gusti di Maremma, Favilli, Vagheggini società agricola, Bartolini spa Lucca, Michele Guerrini Immagini, Caseificio Quadalti, Big Mat edilizia commerciale, “Il bosco in tavola” di Alessandro Pasqui,oltre a Mauro Del Principe e Giulio Marconi e i Grigliatori di Maremma, già citati.

“Ogni anno – sottolinea Davide Pecci, coordinatore sindacale di Cna Grosseto – abbiamo sempre più sponsor, quest’anno siamo arrivati a più di 30 sostenitori, ed è cresciuto anche il numero di dirigenti e dipendenti dell’associazione che si rendono disponibili a mettersi in opera per realizzare la serata e questo non può che riempirci di orgoglio”.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione, oltre alle persone già citate, anche suor Luiza Soi, responsabile dell’istituto “Santa Elisabetta” di Grosseto; suor Marianna Padamattumel, direttrice della comunità educativa “Santa Elisabetta” e, in rappresentanza degli sponsor, Benedetto Grechi, presidente della Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano, e Maurizio Scarpelli di Big Mat edilizia commerciale.

Come partecipare

Chi desidera partecipare alla serata e dare, quindi, il proprio contributo per raggiungere l’obiettivo, può prenotare il proprio posto alla serata scrivendo ad associazione@cna-gr.it o chiamando il numero 0564.4711.

Nella foto, da sinistra in prima fila da sinistra: Scarpelli, Bramerini, Banini, Morosini, suor Luiza Soi, Maria Greca Assorgia. In seconda fila, sempre da sinistra: Pecci, Grechi, suor Marianna Padamattumel.