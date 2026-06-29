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Temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico: allerta meteo di codice giallo in Maremma

di Redazione
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Grosseto. Persiste il campo di alta pressione, ma aumenta l’instabilità con possibilità di piogge e temporali già dal pomeriggio-sera di oggi, lunedì, sulle zone interne (fenomeni più probabili sui rilievi di nord-ovest e tra le province di Arezzo, Firenze, Siena e Grosseto).

Domani, martedì, possibili temporali nel pomeriggio e nella prima parte della serata sulle zone interne, associati a colpi di vento e grandinate.

La Sala operativa delle Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido dalle 13 alle 21 di domani, martedì, per quasi tutta la regione, ad esclusione di costa e isole.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

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