Il paese diventa sempre più un museo a cielo aperto: inaugurazione dei murales

Montiano (Grosseto). Si terrà domenica 28 giugno l’inaugurazione del percorso artistico che rende sempre più Montiano un museo a cielo aperto. Una serie di dipinti realizzati dall’associazione Muralisti associati sui muri delle abitazioni e in giro per il paese, per un progetto che il Comune di Magliano ha voluto fortemente, dando continuità a quanto fatto lo scorso anno, e che sta già prevedendo anche per i prossimi anni il rifinanziamento di altre opere simili.

“Ogni volta che i nostri borghi trovano nuovi colori e nuove forme d’arte – spiega Alessia Rossi, consigliera comunale con delega alla cultura – per noi la soddisfazione è doppia, non solo per i nostri cittadini, ma anche per tutti i turisti e visitatori che ogni anno passano dal nostro territorio. Questo progetto continua a crescere di anno in anno, rappresentando sicuramente una grande vetrina per noi e un’opportunità per la nostra Montiano. Ci tengo davvero a ringraziare l’associazione Muralisti associati per il fantastico lavoro svolto, ma anche la Pro loco di Montiano per l’organizzazione dell’evento, il professor Saverio Vinciguerra e l’artista Serenella Stefanini per il supporto. Ci tengo, infine, a ringraziare anche i nostri uffici comunali per l’ottimo lavoro svolto”.

L’inaugurazione

L’inaugurazione, che si terrà dunque domenica 28 giugno alle 19, partirà da via Niccolini e seguirà un percorso fatto di murales nel cuore di Montiano. Si potranno ammirare così opere d’arte del calibro di “Cave canem” o di “Con gli occhi delle coccinelle”: uno splendido dipinto dal quale si vedono accanto a una finestra reale alcune coccinelle posate su una foglia gigante. Un mix di colori e di vivacità che abbellisce e rende ancora più piacevole il borgo. Un progetto, dunque, che mira a far diventare sempre più attraente Montiano agli occhi dei turisti e, soprattutto, ad abbellire grazie all’arte il paese rendendolo sempre più bello, accogliente e stimolante anche per chi ci vive.