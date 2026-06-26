Impianto agrivoltaico, L’Alternativa: “No al progetto, il Comune non informa i cittadini”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Ventiquattromila pannelli solari, una potenza di 17.80 MW e un’estensione di ben 26 ettari nel cuore di una delle campagne più incontaminate e suggestive della Maremma grossetana, lungo la Strada Provinciale delle Collacchie.

È questo il biglietto da visita del mastodontico progetto agrivoltaico recentemente depositato in Comune, a Castiglione della Pescaia, e destinato ad avviare l’iter amministrativo.

Un’opera di proporzioni gigantesche che ha incassato l’immediata e netta contrarietà dell’intero movimento politico della lista civica L’Alternativa, che si schiera compattamente a difesa del territorio attraverso le voci del suo presidente Franco Lippi e dei consiglieri comunali Aldo Iavarone e Ianetta Giannotti.

“Sì alle rinnovabili, ma regolate da un Piano comunale. No assoluto alle Collacchie”

Il coordinamento de L’Alternativa ci tiene a fare una fondamentale precisione metodologica, per evitare strumentalizzazioni: “Non siamo affatto contrari agli impianti fotovoltaici e alla transizione energetica – chiariscono Lippi, Iavarone e Giannotti -. Ma le energie rinnovabili non possono trasformarsi nel Far West. Strumenti così impattanti vanno disciplinati e governati dal Comune attraverso una programmazione strategica, esattamente come si fa per il Piano Antenne o il Piano del Commercio. Serve un piano comunale che individui le aree idonee e salvaguardi quelle di pregio. Per questo ribadiamo la nostra totale e ferma contrarietà alla localizzazione scelta: l’area delle Collacchie non si tocca”.

“Siamo di fronte a un mega-impianto che andrebbe a modificare e sfregiare irrimediabilmente un paesaggio unico nel suo genere – continuano i rappresentanti del civico –. Parliamo di un’area di altissimo pregio rurale e turistico. Spacciare per ‘sostenibilità’ la copertura di 26 ettari di terra con una distesa di specchi e silicio è un insulto al buon senso e alla tutela della nostra Maremma”.

Oltre all’impatto ambientale, a finire nel mirino della lista civica è il modus operandi politico della maggioranza, e in particolare la responsabilità diretta della sindaca, giudicata gravemente fallimentare sotto il profilo della trasparenza e della partecipazione democratica.

“La cosa che fa più male e che riteniamo politicamente inaccettabile è la totale mancanza di trasparenza e ‘rispetto’ da parte della sindaca – incalzano i rappresentanti de L’Alternativa –. Il progetto era stato depositato nella casa comunale, ma la sindaca ha ritenuto di non dover spendere una sola parola nelle commissioni preposte, né ha ritenuto di dover portare la questione all’attenzione del Consiglio comunale e delle opposizioni. Abbiamo dovuto apprendere la notizia dalle colonne di un quotidiano online. La sindaca ha la responsabilità politica e istituzionale di aver tenuto la popolazione totalmente all’oscuro di un intervento che potrebbe cambiare il volto del posto in cui vive. Perché questo silenzio?”

Secondo il movimento civico, “questo episodio è l’ennesima conferma di un isolamento politico preoccupante: mancato coinvolgimento dei gruppi di opposizione nelle sedi istituzionali su temi strategici.Totale assenza di assemblee pubbliche o percorsi partecipativi per informare la cittadinanza. Una gestione decisionista che subisce dall’alto progetti impattanti senza governarli con piani comunali specifici. Questo modo di fare rispecchia, ancora una volta, la distanza abissale che separa la sindaca dal paese reale e dai bisogni dei suoi cittadini”, sottolineano i consiglieri.

Essendo il progetto ancora nella fase embrionale di presentazione, l’iter amministrativo e autorizzativo è stringente e complesso. Per questo motivo L’Alternativa è pronta a dare battaglia su ogni tavolo disponibile: “Noi come Alternativa ci siamo, siamo vigili e siamo pronti a farci sentire con forza in ogni sede opportuna. Non assisteremo passivamente a questo scempio. Porteremo la nostra contrarietà e le nostre ragioni anche all’attenzione dei rappresentanti politici regionali, affinché la Regione Toscana, che ha competenza su molte delle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, blocchi questa colata di pannelli alle Collacchie. La transizione ecologica si fa pianificando con il territorio, non nascondendo i progetti nelle stanze del Comune”.