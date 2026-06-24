“In nome del popolo ateniese”: ecco il nuovo libro di Alessandro Leopizzi

Grosseto. Un processo celebrato venticinque secoli fa. Una democrazia che sacrifica il diritto sull’altare del consenso. Una vicenda antica che continua a parlare al presente. È questo il cuore di “In nome del popolo ateniese. Come una democrazia si suicida sull’altare della giustizia”, il nuovo saggio di Alessandro Leopizzi, pubblicato da Edizioni Neverend.

Il libro

L’estate del 406 a.C. sembra destinata a entrare nella storia come il momento del trionfo ateniese. Alle Arginuse, nella più grande battaglia navale combattuta tra greci durante la guerra del Peloponneso, Atene infligge una durissima sconfitta a Sparta. Ma una violenta tempesta impedisce il recupero di migliaia di naufraghi. La vittoria si trasforma rapidamente in scandalo, lo scandalo in indignazione popolare e l’indignazione in un processo destinato a segnare per sempre la storia della democrazia.

Gli otto strateghi vincitori vengono accusati di aver abbandonato i propri uomini e sei di loro (due riescono a fuggire) vengono trascinati davanti al popolo ateniese. A giudicarli non è un ristretto collegio di magistrati, ma migliaia di cittadini chiamati a decidere il loro destino. Quello che segue è uno dei casi più emblematici di collisione tra giustizia, politica ed emozione collettiva.

L’autore

Magistrato e studioso del processo penale, Alessandro Leopizzi, originario di Orbetello, ricostruisce la vicenda come un’autentica istruttoria giudiziaria. Attraverso le testimonianze degli storici antichi, l’analisi delle istituzioni ateniesi e una rigorosa ricostruzione dei fatti, il libro porta il lettore dentro i meccanismi della democrazia più celebre della storia occidentale, mettendone in luce luci e ombre, grandezze e contraddizioni.

Il risultato è molto più di un libro di storia. “In nome del popolo ateniese” diventa una riflessione sul rapporto tra diritto e consenso, sul peso dell’opinione pubblica, sulla manipolazione politica e sulla fragilità delle istituzioni democratiche quando l’emotività prende il sopravvento sulle garanzie.

Edizioni Neverend

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