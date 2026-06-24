“Grosseto 2027”: in 150 per il cantiere elettorale di Grosseto Città Aperta

Grosseto. Sabato scorso, alla Fondazione Il Sole, centocinquanta persone hanno partecipato alla prima giornata di “Grosseto 2027 La città si muove”, il cantiere pubblico di Grosseto Città Aperta per costruire il programma di governo in vista delle elezioni del prossimo anno.

“In un pomeriggio torrido, tante grossetane e grossetani, insieme anche ad esponenti di realtà civiche e politiche del campo progressista, che ringraziamo per la presenza, anziché il mare hanno scelto la partecipazione, l’impegno, il futuro – si legge in una nota di Grosseto Città Aperta –.In una parola, la politica. Certamente, ha aiutato la voglia diffusa di voltare pagina rispetto a dieci anni di pessima amministrazione. Anni che ci lasciano non solo occasioni perdute e una città immobile nelle sue componenti sociali e produttive, ma anche una comunità lacerata da un’amministrazione divisiva, incapace di realizzare una visione comune. Il motore di questa rinnovata partecipazione, però, non è soltanto la critica a ciò che non ha funzionato. E’ soprattutto la volontà di realizzare un progetto capace di guardare al futuro, aprendo una fase nuova rispetto alla più complessiva storia recente di Grosseto. Ripensando tanto l’idea di sviluppo che vogliamo per il nostro comune, urbanistico, sociale, produttivo, ambientale, culturale, quanto l’idea e la pratica del rapporto tra cittadini e istituzioni”.

“Gli interventi che si sono succeduti nel corso della giornata hanno toccato molti temi centrali per la città: dalla governance dei luoghi della cultura al diritto all’abitare, dalla sicurezza dei luoghi pubblici alle proposte per una offerta turistica integrata, da nuove idee per la cura del verde urbano alla costruzione di una comunità educante per l’infanzia e l’adolescenza – prosegue il comunicato -. Prime tracce di buon governo che, insieme ad altre tematiche, saranno ora al centro dei tavoli di lavoro programmatici dai quali, attraverso un percorso partecipato, come avvenuto in vista delle elezioni 2021, uscirà il programma elettorale di Grosseto Città Aperta.

“Ad oggi sono già decine le persone che hanno aderito ai tavoli di lavoro. E’ ancora possibile farlo collegandosi al sito www.grossetocittaaperta.it . Basta compilare l’apposito form e scegliere il tavolo o i tavoli più affini alle proprie competenze, esperienze o sensibilità – spiega Grosseto Città Aperta -:

Crescere nella città. Costruire una comunità educante per infanzia e adolescenza.

Rigenerare la città. Urbanistica inclusiva, mobilità sostenibile, spazi pubblici sicuri, bellezza.

Casa, cura, dignità. Diritto all’abitare, welfare di comunità, inclusione e assistenza socio-sanitaria.

La cultura apre la città. Nuove politiche di governance per una visione condivisa.

La città che respira. Verde urbano, parchi, clima, salute, energia e transizione ecologica.

Grosseto tutto l’anno. Mare, centro storico e borghi medievali in un’offerta turistica integrata.

Una Grosseto che lavora, produce, innova. Lavoro buono e strategie per commercio, artigianato, agricoltura e terziario.

Questo percorso programmatico avrà una prima ricaduta molto concreta: sarà il contributo che Grosseto Città Aperta porterà al tavolo della coalizione progressista con la quale parteciperemo alle prossime elezioni”.

“Lo metteremo a disposizione innanzitutto delle forze politiche che ci hanno accompagnato in questi anni di opposizione, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, e di tutte le altre realtà civiche e politiche insieme alle quali condivideremo una base valoriale e obiettivi comuni di governo – termina la nota -. Non semplicemente per vincere le elezioni, ma per restituire alle grossetane ed ai grossetani una buona amministrazione, efficiente nella sua macchina operativa, trasparente nelle scelte, vicina alle persone e capace di rimettere in movimento la città”.