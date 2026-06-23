“So-stare”: il percorso dedicato alle coppie ripartirà in autunno

Porto Ercole (Grosseto). “So-stare”: questo il titolo del ciclo di incontri in due appuntamenti apericena che si sono conclusi giovedì 11 giugno al teatro della parrocchia di Porto Ercole con grande partecipazione, un percorso empatico dedicato alle coppie di sposi, fidanzati, conviventi, divorziati-risposati, desiderose di riflettere, dialogare e condividere un cammino di crescita spirituale e umana, un cammino iniziato per soffermarsi sui sentieri della coppia, meditare sulle rotte difficili e affascinanti dell’amore insieme.

L’iniziativa, con l’aiuto e l’ospitalità di don Adorno e delle parrocchiane di Porto Ercole, ha visto la presenza e la stimolante guida del vescovo Monsignor Bernardino Giordano, della Diocesi di Grosseto e Pitigliano-Sovana-Orbetello, recentemente eletto presidente della Commissione episcopale per la famiglia, i giovani e la vita della Cei, che ha accompagnato i partecipanti in momenti di profondo ascolto e confronto concreto sulle sfide e la bellezza della vita a due al giorno d’oggi.

Il nome stesso del percorso, “So-stare”, ha rappresentato l’invito a fermarsi freneticamente dalla routine quotidiana per dedicare tempo di qualità alla relazione e alla cura del legame di coppia, dell’attraversare le sfide della comunione di vita insieme.

Visto l’ottimo riscontro e l’entusiasmo dei partecipanti, che hanno raggiunto anche 70 coppie in una sera, il cammino iniziato non si ferma qui, le coppie organizzatrici di Porto Ercole, Porto Santo Stefano e Orbetello annunciano che il percorso riprenderà ufficialmente il prossimo autunno a ottobre con nuovi appuntamenti e approfondimenti, nella consapevolezza che cercare la propria strada insieme significa oggi come domani imparare ad accettare le curve e le salite sapendo che la meta è il viaggio stesso, un dono prezioso e incommensurabile.