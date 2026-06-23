La Maremma decolla verso i Baltici: inaugurato a Vilnius il nuovo volo diretto per Grosseto

Ospitato ieri, nella prestigiosa cornice dell’ambasciata d’Italia a Vilnius, in Lituania, l’evento di presentazione e networking dal titolo ‘A Journey through the Maremma’. L’iniziativa è stata organizzata per il lancio ufficiale del nuovo volo charter diretto che collegherà l’aeroporto di Vilnius (VNO) a quello di Grosseto (GRS), frutto di un accordo programmatico biennale sottoscritto dallo stesso aeroporto di Grosseto e volto a consolidare i flussi turistici per le stagioni 2026 e 2027.

La missione a Vilnius è guidata da Toscana Promozione Turistica e si inserisce nel quadro di una strategia di ampliamento dei mercati di interesse per l’incoming toscano. In particolare, le Repubbliche baltiche, insieme a Polonia e Repubblica Ceca, risultano tra i Paesi con capacità di spesa in crescita e con un interesse sempre maggiore verso l’Italia e la Toscana.

Insieme all’agenzia regionale, ha partecipato al viaggio istituzionale una rappresentanza del territorio, composta dalla Provincia di Grosseto, dalla società di gestione dell’aeroporto maremmano Seam SpA e dai Comuni di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Follonica e Magliano in Toscana.

Nella platea dei partecipanti sono stati coinvolti i principali attori del comparto turistico e della comunicazione lituana: circa 25 tour operator e agenzie di viaggio selezionati, chiamati a valutare l’inserimento della destinazione nei propri cataloghi, oltre a 12 rappresentanti dei media e della stampa nazionale e di settore.

Gli interventi istituzionali all’ambasciata italiana di Vilnius hanno visto i saluti ufficiali di Emanuele de Maigret, ambasciatore d’Italia in Lituania, seguiti dalle relazioni tecniche del direttore di Tpt Francesco Tapinassi e del presidente di Seam Renzo Alessandri, e dalla proiezione di un video promozionale incentrato sulle bellezze paesaggistiche, storiche e naturalistiche della Maremma.

I voli

I collegamenti diretti stagionali verso lo scalo grossetano saranno operati con frequenza settimanale tra settembre e ottobre. Una scelta strategica che punta a intercettare una domanda orientata al turismo lento, esperienziale e alla scoperta del territorio fuori dai periodi di massima affluenza. Lo scalo di Grosseto, grazie alla sua posizione, consente inoltre di raggiungere in pochi minuti le principali località costiere e i borghi della Maremma.

La promozione della costa toscana si fonda su una partnership commerciale con Tez Tour, leader del mercato turistico lituano. Nel 2026 il segmento Italia dell’operatore ha registrato una crescita del 75% rispetto al 2024, arrivando a rappresentare il 64% dei viaggiatori previsti. L’offerta dedicata alla Toscana del Sud sarà costruita attraverso pacchetti completi, accompagnati da assistenza e guide in lingua lituana.

“L’apertura del collegamento diretto tra Vilnius e Grosseto – ha commentato l’assessore regionale a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras – rappresenta un risultato importante per la strategia di internazionalizzazione del turismo toscano e, in particolare, per la valorizzazione della Maremma. Stiamo investendo con determinazione nell’apertura di nuovi mercati che mostrano crescente interesse verso la Toscana e una significativa capacità di spesa. Le Repubbliche baltiche rientrano pienamente in questa prospettiva”.

“Questo volo – ha aggiunto Marras – non è soltanto un collegamento aereo, ma uno strumento concreto per generare nuovi flussi turistici qualificati, sostenere la destagionalizzazione e rafforzare la competitività della nostra offerta. La Maremma ha tutte le caratteristiche che il viaggiatore contemporaneo ricerca: autenticità, qualità ambientale, eccellenze enogastronomiche, borghi, mare e paesaggi unici. Presentarla direttamente agli operatori e ai media lituani significa costruire opportunità durature per il territorio e per le imprese che vi operano. È anche la dimostrazione di come la collaborazione tra istituzioni, Toscana Promozione Turistica, aeroporto di Grosseto e operatori privati possa tradursi in risultati concreti per l’economia regionale”.

A coronamento della presentazione, gli ospiti sono stati guidati alla scoperta dell’identità toscana attraverso una standing dinner con proposte della tradizione gastronomica locale. Un ruolo di primo piano è stato riservato alla viticoltura del territorio: la Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano ha aderito alla missione fornendo gratuitamente la quasi totalità dei vini che hanno accompagnato il buffet, offrendo così a buyer e giornalisti internazionali una prima esperienza concreta dei sapori e delle eccellenze della Maremma.

L’iniziativa ha visto la partecipazione, per il Comune di Grosseto, del vicesindaco Bruno Ceccherini.

“L’attivazione del nuovo collegamento – hanno sottolineato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo, Riccardo Megale – diretto tra Vilnius e Grosseto rappresenta un risultato di grande valore per il nostro territorio e un’opportunità concreta di crescita per l’intera Maremma. Questo volo charter apre nuove prospettive di promozione internazionale, consentendoci di raggiungere mercati in forte espansione e di far conoscere a un numero sempre maggiore di visitatori le straordinarie ricchezze paesaggistiche, culturali, ambientali ed enogastronomiche della nostra terra. È il frutto di un importante lavoro di squadra tra istituzioni e operatori del settore, che dimostra come la collaborazione sia la chiave per rendere il territorio sempre più competitivo e attrattivo. Siamo pronti ad accogliere i turisti provenienti dai Paesi Baltici, offrendo loro un’esperienza autentica, sostenibile e di qualità, capace di valorizzare al meglio l’identità della Maremma e della città di Grosseto.”

Il plauso dell’Ambito turistico Maremma Nord

L’Ambito turistico Maremma Nord accoglie con straordinario entusiasmo lo storico traguardo inaugurato ieri, all’ambasciata d’Italia a Vilnius, in Lituania. Il lancio ufficiale del nuovo volo charter diretto biennale tra l’aeroporto di Vilnius e quello di Grosseto.

A esprimere grande soddisfazione è stata Azzurra Droghini, assessore del Comune di Follonica, ente capofila dell’Ambito turistico Maremma Nord: “Questo collegamento diretto non è solo una nuova rotta aerea, ma un vero e proprio ponte verso un mercato ad alto potenziale che permetterà alla Maremma Nord di aprirsi a flussi internazionali d’eccellenza. La collaborazione virtuosa e costante tra tutti gli enti coinvolti ha dimostrato che quando il territorio si muove unito, i risultati arrivano e sono straordinari. Come Comune capofila siamo orgogliosi di questo risultato: c’è piena fiducia da parte di tutti gli amministratori sul fatto che questo progetto porterà un reale, concreto e diffuso beneficio a tutto il tessuto economico e turistico del nostro intero territorio”.

“L’attivazione dei voli nei mesi di settembre e ottobre – ha aggiunto Susanna Lorenzini, assessore al turismo del Comune di Castiglione della Pescaia – intercetta perfettamente la nostra visione di un turismo sostenibile e distribuito nel tempo. La Maremma ha tutte le carte in regola per affascinare i viaggiatori baltici anche nei mesi non prettamente estivi, grazie alla vicinanza strategica dello scalo grossetano ai nostri borghi, alla costa, ai siti culturali, raggiungibili in poco tempo dall’atterraggio. C’è una fortissima fiducia tra noi amministratori nel valore di questa operazione: siamo convinti che la qualità della nostra accoglienza, l’offerta paesaggistica ed enogastronomica uniche, unite a questa cruciale facilità di collegamento, genereranno un indotto eccezionale per l’intera area della Maremma Nord”.

Lidia Bai: “Opportunità per il turismo

“Accolgo con soddisfazione l’attivazione del nuovo collegamento aereo diretto tra Vilnius e Grosseto, un risultato importante che conferma la crescente attrattività della Maremma sui mercati internazionali e la validità del lavoro svolto dalle istituzioni regionali e dagli enti del territorio per promuovere la Toscana nel mondo”.

È quanto ha affermato la consigliera regionale Lidia Bai in merito al nuovo collegamento aereo tra Vilnius e Grosseto.

“Questo nuovo collegamento – ha proseguito la consigliera – rappresenta un’opportunità concreta per favorire l’arrivo di visitatori provenienti da mercati in forte crescita, in particolare dalle Repubbliche Baltiche, e per sostenere la destagionalizzazione dei flussi turistici, valorizzando le eccellenze ambientali, culturali ed enogastronomiche della Maremma”.

“Collegamenti efficienti e infrastrutture moderne non sono soltanto strumenti al servizio del turismo, ma rappresentano una leva fondamentale per sostenere lo sviluppo economico, produttivo e occupazionale dell’intera provincia di Grosseto e della Toscana meridionale. È fondamentale continuare a investire in una Maremma sempre più connessa e accessibile. È questa la direzione nella quale dobbiamo proseguire – ha concluso Lidia Bai –: aprire il territorio a nuovi mercati, rafforzare i collegamenti e valorizzarne le eccellenze per creare nuove opportunità di crescita e occupazione di qualità”.