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Roselle: Acquedotto del Fiora compie verifiche sulla condotta idrica

di Redazione
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Grosseto. Acquedotto del Fiora ha avviato oggi (23 giugno) una serie di verifiche sulla condotta idrica nella zona di Roselle.

Le attività sono finalizzate a raccogliere quanti più dati possibili sullo stato della rete, così da disporre di un quadro tecnico completo e dettagliato per valutare gli eventuali interventi futuri sulla base di elementi approfonditi. Le verifiche in corso rappresentano un primo seguito concreto agli step indicati nei giorni scorsi e proseguiranno per il tempo necessario a completare le analisi e le attività di monitoraggio previste. Tali verifiche non comportano sospensioni del flusso idrico.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di Acquedotto del Fiora: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

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