Roselle: Acquedotto del Fiora compie verifiche sulla condotta idrica

Grosseto. Acquedotto del Fiora ha avviato oggi (23 giugno) una serie di verifiche sulla condotta idrica nella zona di Roselle.

Le attività sono finalizzate a raccogliere quanti più dati possibili sullo stato della rete, così da disporre di un quadro tecnico completo e dettagliato per valutare gli eventuali interventi futuri sulla base di elementi approfonditi. Le verifiche in corso rappresentano un primo seguito concreto agli step indicati nei giorni scorsi e proseguiranno per il tempo necessario a completare le analisi e le attività di monitoraggio previste. Tali verifiche non comportano sospensioni del flusso idrico.

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