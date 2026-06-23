Summer Yoga Experience: yoga in riva al mare in paese

Grosseto. Una pratica di yoga in riva al mare, al tramonto, pensata come esperienza immersiva di benessere, ascolto e connessione con il territorio.

Sabato 27 giugno, alle 18.30, al piazzale Maristella di Castiglione della Pescaia, è in programma Summer Yoga Experience, iniziativa promossa da Confartigianato Sport con Silent Emotion, Maremma Experience e con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia.

La seduta di yoga

L’appuntamento sarà guidato da Irene Filippeschi e Costanza Ciabatti e offrirà ai partecipanti la possibilità di vivere la pratica dello yoga all’aperto, davanti al mare, con una formula particolare: l’utilizzo delle cuffie Silent Emotion, che renderanno l’esperienza ancora più raccolta e coinvolgente, permettendo di seguire la lezione attraverso l’ascolto diretto della voce delle insegnanti e delle sonorità dedicate.

La partecipazione è gratuita.

Summer Yoga Experience nasce con l’obiettivo di proporre un momento aperto a tutti, capace di unire movimento, benessere, natura e promozione del territorio. Il contesto di Castiglione della Pescaia, con il suo rapporto diretto con il mare e il paesaggio costiero, diventa parte integrante dell’esperienza.

“Con questa iniziativa vogliamo valorizzare lo sport e le discipline del benessere come strumenti di qualità della vita, socialità e promozione territoriale – sottolinea Emiliano Calchetti, responsabile di Confartigianato Sport –. La Maremma offre scenari unici per vivere attività all’aria aperta e costruire esperienze capaci di parlare a residenti, turisti e comunità locali. Lo yoga in riva al mare, con una modalità immersiva e accessibile, va proprio in questa direzione”.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Informazioni: cell. 392.8340170