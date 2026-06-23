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Circolo Tennis: al via gli interventi di riqualificazione dei due campi in cemento

La spesa complessiva supera i 60mila euro

di Redazione
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Grosseto. Sono iniziati gli interventi di riqualificazione complessiva dei due campi in cemento del Circolo Tennis Cimabue, struttura sportiva di proprietà comunale attualmente in gestione al circolo.

I lavori, la cui spesa totale supera i 60mila euro, consentiranno di migliorare la qualità degli impianti e di valorizzare ulteriormente un bene pubblico molto frequentato da sportivi e appassionati

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Grosseto per la cura e l’ammodernamento del patrimonio sportivo cittadino – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi -. Questo intervento risponde alle esigenze del Circolo Tennis Cimabue e dei suoi utenti, contribuendo a rendere gli impianti sempre più funzionali, sicuri e accoglienti”.

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