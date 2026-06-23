Conclusi i lavori di Fosso Valcastrucci: “Maggiore visibilità turistica e più sicurezza idraulica”

Massa Marittima (Grosseto). Si sono conclusi gli interventi di messa in sicurezza e ripristino funzionale di Fosso Valcastrucci, nel tratto a monte dell’abitato di Capanne, nel Comune di Massa Marittima.

L’opera, finanziata con risorse del Pnrr per circa 1 milione di euro, ha consentito di restituire piena funzionalità ad un’infrastruttura strategica per la sicurezza idraulica della frazione e, al tempo stesso, di valorizzare l’area dal punto di vista turistico con la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale esterno e di uno sotterraneo.

I lavori

Il progetto ha interessato il tratto tombato del fosso, realizzato circa due secoli fa insieme al villaggio minerario di Fenice Capanne. Nel corso degli anni, l’elevata velocità delle acque aveva provocato fenomeni erosivi e il crollo di una porzione della galleria, avvenuto nel 2019, con conseguenti criticità per il regolare deflusso idrico e per la sicurezza dell’area.

Il Comune di Massa Marittima si è quindi impegnato nella ricerca dei finanziamenti per la progettazione e la realizzazione dell’opera. Gli interventi hanno riguardato la sistemazione del fondo della galleria, la pulizia, il risanamento e il consolidamento delle pareti e della volta, il ripristino della porzione crollata e la realizzazione di opere integrative di messa in sicurezza e di manutenzione dell’infrastruttura.

Il pozzo è stato consolidato con una corona di micropali e un setto in cemento armato che la copre. Sono state inoltre realizzate opere di ingegneria naturalistica finalizzate all’inserimento armonioso dell’intervento nel contesto ambientale.

“Grazie a questo progetto, oltre alla messa in sicurezza della frazione – sottolinea Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima –, recuperiamo e valorizziamo l’area dal punto di vista turistico, rendendo fruibile un luogo che racconta la storia mineraria del nostro territorio, attraverso un camminamento esterno, realizzato sopra al fosso tombato e un percorso in galleria, di circa 500 metri, da percorrere rigorosamente accompagnati da una guida esperta. La collaborazione di soggetti qualificati, come il gruppo speleologico Massa Marittima e Bike Service Massa Marittima, è importante anche per monitorare e tenere sotto controllo la galleria”.