Lavoro pubblico: il Comune di Grosseto tra le 58 amministrazioni pilota della riforma

Grosseto. Il Comune di Grosseto è tra le 58 amministrazioni pilota coinvolte nel progetto Ri.Va – Minerva, realizzato nell’ambito della Riforma 2.3 “Competenze e carriere” del Pnrr e promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

L’iniziativa punta a sviluppare e diffondere modelli innovativi di gestione delle risorse umane fondati sulla valorizzazione delle competenze professionali. L’adesione a questo percorso, seguita dall’assessore al personale Riccardo Ginanneschi, testimonia la volontà dell’amministrazione comunale di approfondire e sperimentare nuovi modelli di gestione delle risorse umane, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione interna e la capacità dell’ente di rispondere alle esigenze dei cittadini.

In questo contesto, il Comune di Grosseto ha partecipato ai percorsi di accompagnamento previsti dal progetto, contribuendo alle attività di confronto e condivisione delle esperienze promosse a livello nazionale.

L’ente ha inoltre preso parte alle iniziative di diffusione del modello, mettendo a disposizione il proprio percorso e le attività sviluppate nel corso della sperimentazione. Il lavoro svolto è stato presentato il 9 giugno a Roma, nell’ambito del Forum PA, durante un laboratorio dedicato al tema della gestione del personale basata sulle competenze.

L’amministrazione comunale ha illustrato le attività intraprese e i risultati del percorso, confrontandosi con altre amministrazioni coinvolte nella sperimentazione nazionale. L’esperienza del Comune di Grosseto è stata inoltre oggetto di un approfondimento da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito delle iniziative dedicate alla diffusione delle buone pratiche e dei modelli organizzativi sviluppati all’interno del progetto Ri.Va Minerva.