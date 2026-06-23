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Incidente in città: traffico deviato

Scontro tra due auto tra via Monterosa e via Aurelia Nord

di Redazione
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Grosseto. Un incidente si è verificato pochi minuti fa all‘incrocio tra via Monterosa e via Aurelia Nord, a Grosseto.

Per cause in corso di accertamento dalla Polizia Locale intervenuta sul posto, due auto si sono scontrate: probabilmente, l’incidente è stato causato da una mancata precedenza.

Al momento, il traffico è deviato dagli agenti della Polizia Locale presente sul posto: i veicoli provenienti da via Monte Labbro sono dirottati su via Aurelia Nord, mentre quelli che giungono da via Aurelia Nord vengono fatti deviare su via Monterosa.

Notizia in aggiornamento 

Foto di repertorio

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