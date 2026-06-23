Incidente in città: traffico deviato

Grosseto. Un incidente si è verificato pochi minuti fa all‘incrocio tra via Monterosa e via Aurelia Nord, a Grosseto.
Per cause in corso di accertamento dalla Polizia Locale intervenuta sul posto, due auto si sono scontrate: probabilmente, l’incidente è stato causato da una mancata precedenza.
Al momento, il traffico è deviato dagli agenti della Polizia Locale presente sul posto: i veicoli provenienti da via Monte Labbro sono dirottati su via Aurelia Nord, mentre quelli che giungono da via Aurelia Nord vengono fatti deviare su via Monterosa.
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