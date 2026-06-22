Tari 2026, in consegna gli avvisi di pagamento

Grosseto – E’ in corso la consegna degli avvisi di pagamento bonari relativi alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2026. L’Amministrazione comunale precisa che tutte le informazioni relative alle modalità di calcolo, alle scadenze e all’applicazione delle agevolazioni previste sono già state riportate nell’informativa allegata al plico recapitato ai contribuenti insieme alla bolletta. I bonus sociali sono stati riconosciuti in acconto.

Quest’anno la modalità di determinazione degli avvisi TARI ha subìto una variazione temporanea a causa del quadro normativo nazionale. La Legge di Bilancio 2026 ha infatti differito al 31 luglio 2026 il termine ultimo per l’approvazione delle tariffe, dei Regolamenti TARI e del Piano Economico Finanziario (PEF), atto propedeutico alla determinazione delle tariffe stesse. Contestualmente, è ancora attesa la trasmissione del PEF definitivo da parte di ATO Toscana. L’Amministrazione comunale, in conformità con l’articolo 19 del vigente Regolamento TARI (“Versamento della tassa sui rifiuti”), ha pertanto predisposto il pagamento del tributo suddiviso in acconto e saldo.

L’Ente ha inoltre dato attuazione al bonus sociale rifiuti previsto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, le cui modalità operative sono disciplinate dalla deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF e dal Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR), successivamente aggiornato dalla deliberazione n. 123/2026/R/RIF. Le agevolazioni spettanti alle utenze domestiche aventi diritto sono state applicate direttamente in bolletta. Il bonus sociale rifiuti è stato riconosciuto già nella bolletta emessa in acconto, nel rispetto della scadenza del 30 giugno prevista dalla normativa.

Come funziona il pagamento per il 2026:

Il pagamento complessivo è stato ripartito in quattro rate:

* Acconto (3 rate): calcolato sulla base delle tariffe in vigore nell’anno 2025;

* Saldo (1 rata): calcolato sulla base delle tariffe 2026, che sarà inviato con una successiva spedizione.

Le scadenze:

I contribuenti potranno scegliere se versare l’acconto in tre rate oppure in un’unica soluzione:

* Prima rata (o rata unica acconto): entro il 30 giugno 2026;

* Seconda rata: entro il 31 agosto 2026;

* Terza rata: entro il 31 ottobre 2026;

* Quarta rata (saldo 2026): entro il 1° dicembre 2026.

Gli avvisi bonari recapitati in questi giorni contengono già i modelli di pagamento PagoPA relativi all’acconto.

Si ricorda infine che è possibile consultare la propria posizione tributaria, stampare gli avvisi bonari TARI e gli eventuali avvisi di accertamento accedendo al portale tributario disponibile sul sito istituzionale del Comune di Grosseto, nella sezione “Sportello telematico” → “Tributi” → “Accedere al portale tributario”.