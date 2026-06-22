Sopralluogo dei vertici di Acquedotto del Fiora in strada dei Laghi

Grosseto – Questa mattina il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai, accompagnato dai tecnici dell’azienda, ha effettuato un sopralluogo in strada dei Laghi a Grosseto, dove è in corso la chiusura del cantiere che ha visto al lavoro non stop per tre giorni tecnici del Fiora e personale delle ditte specializzate per il ripristino di altrettante rotture sulla condotta idrica che si sono susseguite.

“Siamo consapevoli dei disagi dei giorni scorsi e desideriamo rivolgere le nostre scuse ai cittadini – dice il presidente Renai –. Purtroppo questo tipo di problematiche nel nostro lavoro possono succedere: cerchiamo di non farle accadere impegnandoci costantemente nel monitoraggio delle reti, nell’attività di ricerca perdite e nelle manutenzioni preventive e quando capitano e il servizio non viene erogato secondo i consueti standard siamo i primi a essere dispiaciuti. Abbiamo seguito costantemente l’evolversi dei lavori e siamo qui oggi per testimoniare direttamente l’attenzione dell’azienda verso il territorio e la comunità servita”.

“Pur nella consapevolezza dei disagi affrontati dai cittadini, vogliamo sottolineare che l’azienda ha attivato tutte le procedure previste dalla normativa e i protocolli operativi, compreso l’approvvigionamento alternativo tramite autobotti in stazionamento, per ridurre al minimo l’impatto dei lavori e ripristinare l’erogazione del servizio nel più breve tempo possibile – sottolinea l’amministratore delegato Anna Varriale –. Per quanto riguarda le azioni da intraprendere, nell’immediato installeremo su quel tratto di tubazione dispositivi tecnologicamente avanzati che ci permetteranno di ottimizzare il livello di pressione del flusso e limitare le sue oscillazioni nella rete di distribuzione, con la finalità di preservare la condotta da rotture dovute ad eventuali sbalzi di pressione. Questo anche sulla scorta di quanto già sperimentato nell’ambito degli interventi PNRR per la distrettualizzazione della rete idrica nella città di Grosseto. Valuteremo quindi il risultato di questo intervento e qualora non fosse risolutivo sarà avviata, compatibilmente con il piano degli investimenti, la progettazione della bonifica della condotta”.