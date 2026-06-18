“Il voto e la voce”: laboratorio gratuito di scrittura creativa in biblioteca

Massa Marittima (Grosseto). La biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima, in collaborazione con le sezioni Soci Coop Unicoop Etruria dell’Area 7, promuove il laboratorio di scrittura creativa “Il voto e la voce”, un’iniziativa dedicata all’80° anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia.

L’appuntamento a Massa Marittima è in programma martedì 23 giugno, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18, alla biblioteca comunale “Gaetano Badii”. Il laboratorio sarà condotto da Valentina Santini, scrittrice di Follonica che da anni si occupa di percorsi di scrittura creativa e tiene regolarmente workshop dedicati alla narrazione e all’espressione personale.

L’iniziativa prende spunto da una delle più importanti conquiste civili della storia italiana, trasformando il tema del diritto di voto in un’occasione per riflettere sul valore della voce individuale, dell’ascolto e della partecipazione.

“Il laboratorio di scrittura creativa offre l’occasione per migliorare e sviluppare le competenze narrative – spiega Claudia Mori, direttrice della biblioteca comunale ‘Gaetano Badii’ –: fare questa esperienza con Valentina Santini è davvero un valore aggiunto. Valentina è una brava scrittrice, che da anni conduce con passione e competenza numerosi laboratori e percorsi dedicati alla scrittura creativa. Inoltre, il tema scelto per questo appuntamento è particolarmente stimolante, perché invita a riflettere su una conquista fondamentale della nostra storia e sul significato della partecipazione e dell’espressione personale. I posti disponibili sono limitati, per questo invitiamo tutti gli interessati a prenotarsi tempestivamente.”

Il progetto coinvolge anche il territorio dell’Area Sud di Unicoop Etruria dove, a Orbetello, il 20 giugno si terrà un’altra giornata di laboratorio, mentre il percorso si concluderà con un momento di restituzione e presentazione degli elaborati previsto per mercoledì 8 luglio, alle 17, sempre a Massa Marittima alla biblioteca comunale “Gaetano Badii”.

La partecipazione è gratuita. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima all’indirizzo e-mail prestito.biblio@comune.massamarittima.gr.it oppure al numero 0566.906290.