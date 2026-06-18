Ospedale Bambino Gesù: sala di attesa dedicata a Giovanni Maria Pira, il bimbo di Fonteblanda scomparso due anni fa

Grosseto. Una cerimonia semplice, raccolta, ma molto profonda ha accompagnato questa mattina, nella sede del Gianicolo dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, la posa della targa dedicata a Giovanni Maria Pira, il bambino di Fonteblanda scomparso esattamente due anni fa a soli sei mesi per una malattia fulminante. Da qui la scelta anche della data della cerimonia.

La targa è stata collocata nella sala d’attesa adiacente al Pronto Soccorso, uno spazio recentemente rinnovato anche grazie alla raccolta fondi promossa in sua memoria. Si tratta di un ambiente colorato, animato dai disegni dei piccoli pazienti che ogni giorno lo attraversano.

Alla cerimonia erano presenti i genitori, Antonella e Pietro, la sorellina Bianca Maria e i nonni, accolti da una rappresentanza dell’ospedale formata dalla dottoressa Maria Osti, dal dottor Sebastian Cristaldi, con alcuni operatori del Pronto Soccorso, e il dottor Niccolò Contucci, segretario della Fondazione Bambino Gesù Ets. Contucci ha espresso alla famiglia la gratitudine dell’intera comunità ospedaliera per l’impegno generoso che ha permesso di contribuire in modo concreto alla realizzazione della nuova sala d’attesa, oggi luogo di accoglienza per tanti bambini e genitori nei momenti più delicati.

«Questa targa non è solo un ricordo – hanno dichiarato Pietro Pira e Antonella Argiolas ricordando il significato di ciò che sta dietro alla targa -, ma è un modo per trasformare il dolore in qualcosa che possa aiutare gli altri. Grazie alla generosità di tanti amici maremmani e di persone arrivate da molte parti d’Italia, il nome di Giovanni Maria continuerà a vivere in un luogo che accoglie e conforta. Sapere che il suo passaggio nel mondo lascia un segno di bene è per noi un sostegno prezioso».

La cerimonia si è conclusa in un clima di silenzio partecipe, con un abbraccio ideale tra la famiglia Pira e la comunità del Bambino Gesù, uniti nel custodire la memoria di Giovanni Maria e nel trasformarla in un gesto di cura verso gli altri.