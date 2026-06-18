Cultura, concerti, teatro e cinema: un’estate ricca di eventi in paese

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Monterotondo Marittimo si prepara a vivere un’estate ricca di appuntamenti, con un calendario che da giugno ad agosto proporrà eventi culturali, concerti, teatro, cinema all’aperto, iniziative per famiglie, manifestazioni enogastronomiche e occasioni di valorizzazione del territorio.

Un programma ampio e diversificato che vede la collaborazione dell’amministrazione comunale, delle associazioni locali, degli operatori culturali e di numerosi soggetti che contribuiscono ogni anno a rendere vivo il paese durante la stagione estiva.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano il Festival delle Colline geotermiche, il festival “Nuove Figure” dedicato al teatro di strada e ai più piccoli, il festival “A tutto vapore”, il Grey Cat Jazz Festival, il festival “Vademecum”, i concerti in piazza, il cinema all’aperto, gli eventi nelle frazioni e le tradizionali sagre organizzate dalle associazioni del territorio.

Accanto alle iniziative culturali non mancheranno momenti dedicati ai più giovani e agli amanti della musica dal vivo, con eventi come “Voglio tornare negli anni ’90”, uno degli spettacoli revival più seguiti in Italia, e il concerto di Piotta, che arricchiranno ulteriormente l’offerta estiva del paese, rendendola capace di coinvolgere pubblici diversi e generazioni differenti.

“Anche quest’anno – spiega Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo – presentiamo un calendario estivo costruito con l’obiettivo di offrire occasioni di qualità sia a chi sceglie di visitare Monterotondo Marittimo sia a chi vive qui tutto l’anno. Abbiamo cercato di costruire un programma capace di parlare a tutti: dalle famiglie ai bambini, dagli appassionati di cultura e natura ai giovani che cercano occasioni di svago e divertimento. È questa varietà che rende la nostra estate particolarmente attrattiva.”

Il programma 2026 mette insieme cultura, musica, tradizioni popolari, spettacolo, divulgazione scientifica e valorizzazione del territorio. Un’offerta che contribuisce a rafforzare l’attrattività di Monterotondo Marittimo e a generare ricadute positive per le attività economiche locali e per il tessuto sociale della comunità.

“Un ringraziamento particolare va alle associazioni di Monterotondo Marittimo – prosegue Termine – che rappresentano il vero motore di molte iniziative. Dietro ogni sagra, ogni festa e ogni evento c’è il lavoro di tanti volontari che dedicano tempo, energie e passione alla comunità. Senza questo straordinario patrimonio umano sarebbe impossibile costruire un calendario così ricco e articolato”.

Accanto ai principali eventi culturali e di spettacolo, il programma estivo comprenderà anche iniziative dedicate alla conoscenza del territorio e dell’ambiente. Tra queste gli appuntamenti de “Le notti della natura”, con l’incontro del 31 luglio alla Rocca degli Alberti dedicato ai cambiamenti climatici con la climatologa e divulgatrice Elisa Palazzi, e l’escursione notturna alle Biancane del 4 agosto guidata da Giacomo Radi.

Per tutta l’estate saranno inoltre organizzate visite guidate gratuite ogni giovedì, pensate per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta delle bellezze storiche, naturalistiche e geotermiche del territorio.

“L’estate monterotondina – conclude il sindaco – è il risultato di una comunità che sa fare squadra. Il valore più importante del nostro calendario non è soltanto la qualità dei singoli eventi, ma la capacità di costruirli insieme, creando occasioni di incontro, promozione del territorio e crescita della nostra comunità.”