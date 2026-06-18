Galassie anomale: se ne parla in un incontro al Casale della Giannella

Orbetello (Grosseto). Sabato 20 giugno, alle 20.00, al centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’oasi Wwf della laguna di Orbetello, si terrà un evento dal titolo “Mostri nel cosmo. L’universo delle galassie anomale” a cura del dottor Stefano Schirinzi, astrofisico, presidente del Centro Studi astronomici Antares di Trieste.

La serata continuerà nel prato antistante il Casale della Giannella, con l’osservazione guidata della volta celeste mediante l’uso di un telescopio professionale collegato a un computer e a un proiettore, che mostreranno le immagini su un grande schermo.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà al Casale della Giannella, ad Orbetello, lungo la strada provinciale 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9).

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