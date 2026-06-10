Incontri, presentazioni di libri e racconti: torna “Letture sotto le stelle”

Gavorrano (Grosseto). L’amministrazione comunale di Gavorrano, in collaborazione con la Commissione pari opportunità e le associazioni di volontariato del comune, organizza la terza edizione della rassegna “Letture sotto le stelle”.

Il progetto prevede dieci appuntamenti, dall’11 giugno al 29 luglio, dedicati al racconto, alle storie, alla poesia e alla memoria; si sviluppa attraverso incontri con gli autori, presentazione di libri, di immagini e di progetti legati al territorio.

La rassegna ha carattere itinerante e si svolge nelle diverse frazioni del Comune: Gavorrano, Ravi, Forni, Bivio Ravi, Potassa, Grilli, Caldana, Giuncarico, Casteani e Castellaccia.

“Ogni centro ha una sua specifica identità con una storia, una comunità attiva e un vissuto che lo rendono unico ed esclusivo – si legge in una nota del Comune di Gavorrano -. Con questo progetto vogliamo vivere i paesi, le strade, le piazze, i parchi, come luoghi di socialità e di cultura, mettere in risalto le specifiche identità e riscoprire il piacere di stare insieme. Ogni appuntamento è pensato per condividere in modo semplice e informale gli argomenti più svariati, come un tempo si faceva durante le veglie. Si raccontano storie che parlano della Maremma, della sua gente, delle tradizioni, della cucina, della poesia e di un mondo lontano che ha lasciato tracce profonde in ognuno di noi”.

“È nostro intento far conoscere i molti autori della zona, mettere in risalto le loro opere e il profondo impegno dedicato da tutti loro alla ricerca, allo studio, alla scrittura e alla promozione del patrimonio locale – prosegue la nota -. Quest’anno saranno presenti anche gli alunni e gli insegnanti della scuola primaria di Giuncarico che hanno realizzato un importante progetto di scoperta, memoria e valorizzazione del loro paese. Siamo consapevoli che la diffusione della conoscenza sia il modo migliore per dare valore all’identità e alla cultura di un territorio quali strumenti indispensabili per interpretare autonomamente la realtà. Al tempo stesso siamo convinti che l’aggregazione sociale insieme allo sviluppo culturale siano fondamentali nel percorso di vita di ogni individuo e possano contribuire alla costruzione di una società sempre più umana, solidale ed inclusiva. Ringraziamo gli autori che ci accompagnano in queste serate e hanno accolto il nostro invito con grande disponibilità: don Pier Mosetti, Enzo Tonini, Paolo Nardini, Tiziana Lombardi, Laura Pistelli, Angelica Belsito insieme all’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, Letizia Papi, Alberto Prunetti, Roberta Pieraccioli, Edo Galli, Guido Bardi, Gordiano Lupi, gli alunni e gli insegnanti della scuola primaria di Giuncarico. Ringraziamo le case editrici che hanno supportato le nostre scelte: Feltrinelli Editore, Edizioni Effigi, Edizioni The Factory, Innocenti Editore, Edizioni Il Bene Comune, Ouverture Edizioni, Edizioni il Foglio”.

“Infine, esprimiamo la nostra gratitudine a tutte le associazioni del territorio che hanno accolto la nostra proposta e si sono rese disponibili a organizzare gli appuntamenti: Proloco Gavorrano, Proloco Grilli, Proloco Bivio Ravi Potassa, Associazione di mutuo soccorso Caldana, cooperativa Il Melograno, Bio Distretto Colline della Pia, associazione culturale Castel di Pietra, associazione CcrRavi”, termina il comunicato.

La rassegna inizia a Gavorrano, in piazza Buozzi, giovedì 11 giugno, alle 21, con la presentazione del libro “Il cammino di Padre Giovanni. Eremita agostiniano”, di don Pier Mosetti.