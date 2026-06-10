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Bus, nuovi itinerari in città: ecco tutte le modifiche ai percorsi

Da giovedì 11 giugno entra in vigore l'orario estivo

di Redazione
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Grosseto. A Follonica, a partire da domani (giovedì 11 giugno), i servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane – Autolinee Toscane varieranno l’itinerario in arrivo e in uscita da e per il capolinea che si trova nell’ara della stazione ferroviaria

Le novità

Tutte le corse extraurbane provenienti da Puntone e Casone di Scarlino procederanno per viale Europa, via Massetana, via Golino per fermarsi al rispettivo capolinea di arrivo.

Tutte le corse extraurbane in uscita/partenza dalla stazione di Follonica procederanno per via Bassi, via Amendola e per le destinazioni Puntone/Casone di Scarlino viale Europa, per poi riprendere precedenti itinerari.

Le corse urbane non subiranno variazioni, eccetto la linea f1, che da lungomare Carducci procederà per via Bicocchi, via Roma, via Massetana, viale Europa, dove riprenderà il suo normale itinerario.

Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, tutti servizi presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app).

Inoltre, si possono anche seguire le informazioni di At pubblicate sui canali social di A t- Autolinee Toscane: Facebook; Instagram; LinkedIn; X; YouTube.

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