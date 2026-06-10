Rischio incendi: la Regione Toscana dispone il divieto di abbruciamenti, multe per i trasgressori

Grosseto. Anticipato di circa venti giorni l’avvio del periodo a rischio per lo sviluppo e la propagazione degli incendi boschivi.

Da sabato 13 giugno entrano in vigore su tutto il territorio regionale i divieti previsti dalla normativa forestale, che resteranno efficaci fino al 31 agosto, salvo eventuali proroghe.

Durante questo periodo sono vietati gli abbruciamenti di residui vegetali e qualsiasi accensione di fuochi. Fanno eccezione, esclusivamente, la cottura di cibi in bracieri e barbecue collocati in abitazioni e relative pertinenze o all’interno di aree appositamente attrezzate.

Anche in questi casi devono essere rispettate tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. Il mancato rispetto delle disposizioni comporta l’applicazione di sanzioni amministrative rilevanti.

La decisione di anticipare l’inizio del periodo a rischio è legata alle condizioni meteorologiche attese nelle prossime settimane. Le previsioni indicano infatti, per la seconda metà di giugno, un livello di rischio elevato per lo sviluppo e la propagazione degli incendi boschivi su gran parte del territorio regionale. A incidere sono il perdurare di condizioni anticicloniche, il tempo stabile e soleggiato, le temperature superiori alla media stagionale, la bassa umidità relativa dell’aria e la scarsità di precipitazioni pregresse.

Bollettino quotidiano incendi boschivi

La Regione Toscana, in collaborazione con il Consorzio Lamma e Cnr-Ibe dispone di un sistema di previsione del rischio incendi basato sull’indice canadese Fwi (Fire weather index), utilizzato per valutare quotidianamente le condizioni favorevoli all’innesco e alla propagazione degli incendi boschivi. In base a questo sistema di previsione, ogni giorno del periodo a rischio verrà pubblicato sulla home page della Regione Toscana il bollettino incendi boschivi.

Il sistema di classificazione del rischio, condiviso a livello nazionale, individua quattro livelli di pericolosità associati ad altrettanti colori, analogamente a quanto avviene per le allerte meteo.

Per ciascun comune toscano sarà così possibile conoscere immediatamente il livello di rischio presente sul territorio.

Il bollettino contiene, inoltre, una sezione dedicata ai comportamenti corretti da adottare e alle attività consentite, in funzione del grado di rischio previsto.

Cosa fare in caso d’incendio

Chiunque avvisti un incendio è invitato a segnalarlo tempestivamente al numero verde 800.425.425 della sala operativa regionale antincendi boschivi oppure al numero unico europeo di emergenza 112.

Per maggiori informazioni è possibile consultare le pagine dedicate alla prevenzione incendi boschivi: https://www.regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/aib-antincendi-boschivi