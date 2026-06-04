Nursing Up vince la causa pilota sul pasto nei turni notturni: “Ora pari diritti per tutti”

Grosseto. Il Tribunale di Grosseto – Sezione Lavoro si è pronunciato con esito favorevole nella causa pilota promossa nell’ambito della vertenza relativa al riconoscimento del diritto al pasto o al pasto sostitutivo per il personale sanitario impegnato nei turni notturni presso l’Azienda Usl Toscana Sud Est.

“La decisione rappresenta un importante precedente giuridico, confermando il diritto dei lavoratori coinvolti a ricevere un adeguato riconoscimento economico o un beneficio sostitutivo nei casi in cui, per esigenze di servizio, non sia possibile usufruire del pasto durante il turno notturno – si legge in una nota del sindacato Nursing Up di Grosseto -. La pronuncia assume particolare rilievo non solo per i lavoratori direttamente interessati dalla causa, ma per l’intero personale sanitario, poiché chiarisce un principio destinato a incidere anche su situazioni analoghe, aprendo la strada a un riconoscimento più uniforme del diritto”.

“La vertenza, infatti, non è mai stata concepita come una tutela esclusivamente individuale, ma come un’iniziativa finalizzata a garantire pari dignità e diritti a tutti quei professionisti che, ogni giorno, assicurano assistenza ai cittadini, spesso in condizioni organizzative che non consentono la fruizione del servizio mensa o di alternative equivalenti – prosegue il comunicato –. Alla luce della sentenza, si ritiene auspicabile che l’Azienda prenda atto del pronunciamento del Tribunale e avvii un percorso di adeguamento organizzativo e contrattuale, evitando così il protrarsi di ulteriori contenziosi e garantendo uniformità di trattamento ai lavoratori interessati”.

Marco Orlandella, dirigente sindacale del Nursing Up della Usl Toscana Sud Est, ha dichiarato: “Continueremo a sostenere i colleghi in tutte le sedi opportune e, se necessario, anche davanti al giudice, qualora l’Azienda non dovesse riconoscere a tutti i dipendenti impegnati nei turni notturni il diritto al buono pasto sostitutivo. Allo stesso tempo, il Nursing Up continuerà a monitorare e verificare tutte quelle situazioni in cui il diritto al pasto o al pasto sostitutivo non viene garantito, compresi i turni diurni, rispetto ai quali risultano ancora oggi numerose segnalazioni di personale avente diritto escluso dal beneficio. Ad oggi, sono già circa 200 gli associati che ci hanno segnalato la mancata possibilità di usufruire del servizio mensa o del pasto sostitutivo anche in alcune fasce orarie diurne. La nostra azione di tutela proseguirà fino a quando non saranno garantiti pari diritti a tutti gli aventi diritto, attraverso risposte adeguate da parte dell’Azienda oppure, ove necessario, mediante tutela legale”.

Non si tratta dell’unica vertenza recentemente conclusa con esito favorevole. Solo poche settimane fa, infatti, il Nursing Up ha ottenuto un ulteriore importante risultato in sede giudiziaria nei confronti dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, con il riconoscimento del diritto ai Dep (Differenziali economici di professionalità) a una lavoratrice che ne era stata ingiustamente esclusa. Anche in quel caso, attraverso il ricorso legale, il Tribunale ha riconosciuto le ragioni della dipendente, confermando la fondatezza delle rivendicazioni sostenute dal sindacato e ribadendo l’importanza di garantire parità di trattamento e corretta applicazione degli istituti contrattuali.

“Un sentito ringraziamento viene rivolto all’avvocato Domenico Casoria per il supporto professionale e l’impegno dimostrato nella tutela dei lavoratori coinvolti – termina la nota del sindacato -. La pronuncia del Tribunale di Grosseto rappresenta un primo, importante passo verso il pieno riconoscimento di un diritto atteso da tempo, con l’auspicio che quanto stabilito possa essere recepito rapidamente anche a livello aziendale”.